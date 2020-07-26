» أحمد عيد عبدالملك يُكذب أحمد شوبير

26 يوليه 2020 - 12:10 ص

نفى أحمد عيدعبدالملك، نجم الزمالك السابق، الخبر الذي أذاعه الاعلامي أحمد شوبير، بشأن شطب عضويته من نادي الزمالك.



وقال عبدالملك، خلال تصريحات لقناة الزمالك: «كان على أحمد شوبير الاتصال بي أو التواصل بمجلس إدارة الزمالك من أجل التأكد من هذا الخبر بدلاً من اذاعة شائعات».



وواصل: «الإعلام يضطهد الزمالك ويحاول هدم استقراره والزج باسمه في الأزمات بعد تحقيق لقبين في أسبوع واحد».



وأكمل: «شوبير طلبني في حلقة معه على الهواء ولكني رفضت الظهور معه».

