» أحمد عيد عبدالملك يُكذب أحمد شوبير

أول تعليق من مرتضى منصور على تصريحات فاروق جعفر
فاروق جعفر يعتذر ويتراجع عن تصريحاته المثيرة للجدل
أول رد من وزيرة التضامن على تعذيب فتيات بدار الأيتام
"أديب": مصر تريد اتفاق واضح وملزم وجيد لسد النهضة
تعليق ناري من إبراهيم حسن على تصريحات فاروق جعفر
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المصريون ـ متابعات
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