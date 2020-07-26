» محامي صالح جمعة يكشف حقيقة توقيعه للزمالك

26 يوليه 2020 - 12:40 ص

كشف أشرف عبدالعزيز، محامي صالح جمعة، لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، حقيقة توقيع اللاعب لنادي الزمالك.



وأكد عبدالعزيز، في تصريحات لبرنامج «نمبر وان» على قناة النهار: «اللاعب لم يوقع لأي نادي آخر غير الأهلي».

