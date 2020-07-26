أول تعليق من مرتضى منصور على تصريحات فاروق جعفر

26 يوليه 2020 - 12:50 ص

قال المستشار مرتضي منصور، رئيس نادي الزمالك إن فاروق جعفر مثل الفنان الراحل فؤاد المهندس في فيلمه الشهير «أرض النفاق»، مؤكدا أن فاروق جعفر تعاطى حبوب الشجاعة والصراحة مثل فؤاد المهندس، وأدلى بتصريحات مثيرة للجدل لا تعبر إلا عن وجهة نظره الشخصية فقط ولا تعبر عن نادي الزمالك تماما.

