كلوب يفجر مفاجأة مقلقة عن محمد صلاح

26 يوليه 2020 - 05:57 ص

كشف يورجن كلوب - المدير الفني لفريق ليفربول الإنجليزي - عن مفاجأة تخص النجم المصري محمد صلاح .



وقال في تصريحات صحية ردا على تصريحات لصلاح قال فيها إنه لا يعلم سيبقى في ليفربول أم لا: أعتقد أن صلاح صادق.



وأضاف: في الحقيقة أنا أيضا لا أعرف هل سيبقى صلاح أم لا؟ .. لو سألتني عن رأيي بخصوص كل اللاعبين سأقول لك (لا أعرف).



وأردف: طالما أنني لم أتحدث مع صلاح وغيره في هذا الأمر ولم أسمع خلاف ما أعتقد فأظن أنه سوف يبقى في ليفربول العامين المقبلين.

