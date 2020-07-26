كلوب يفجر مفاجأة مقلقة عن محمد صلاح

أحمد عادل شعبان
كشف يورجن كلوب - المدير الفني لفريق ليفربول الإنجليزي - عن مفاجأة تخص النجم المصري محمد صلاح .
وقال في تصريحات صحية ردا على تصريحات لصلاح قال فيها إنه لا يعلم سيبقى في ليفربول أم لا: أعتقد أن صلاح صادق.
وأضاف: في الحقيقة أنا أيضا لا أعرف هل سيبقى صلاح أم لا؟ .. لو سألتني عن رأيي بخصوص كل اللاعبين سأقول لك (لا أعرف).
وأردف: طالما أنني لم أتحدث مع صلاح وغيره في هذا الأمر ولم أسمع خلاف ما أعتقد فأظن أنه سوف يبقى في ليفربول العامين المقبلين.
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