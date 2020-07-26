الري: مخزون السد العالي مطمئن لا داعي للقلق

26 يوليه 2020 - 10:14 ص

في تطورات أزمة سد النهضة كشف المهندس محمد السباعي، المتحدث باسم وزارة المائية والري، عن وضع المياه في مصر بعد إعلان إثيوبيا تخزين 4.9 مليار متر مكعب من المياه في خزان السد الإثيوبي.

وأضاف السباعي، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "الحكاية"، مع الإعلامي عمرو أديب، أنه تم أخذ من مخزون السد العالي في تلك الفترة، ثم جاء فيضان بعد ذلك عاليا وتم الاستفادة منه.

وتابع قائلا: " الفيضان السنة دي احتمال يبقى معدل فوق المتوسط زي السنة اللي فاتت تماما ووضعنا خطة لإدارته بشكل جيد، عشان نعظم الاستفادة المائية بشكل أمثل في ظل مواردنا المحدودة".

وأوضح السباعي أن وزارة الموارد المائية والري قد وضعت خطط وسيناريوهات للتعامل مع كافة الأحوال سواء تخزين أو غير تخزين، منوها أن مصر مرت بسنوات جفاف عديدة أبرزها ما بين 1979 لـ 1986 وكانت سنوات شديدة الجفاف وكانت من السنوات الصعبة للغاية التي انخفض فيها المنسوب، وتم اللجوء للسد العالي.

كما أشار إلى أنه يتم تقييم منسوب المياه بعد شهر أكتوبر وهو موعد انتهاء السنة المالية ونرصد هل جاء الفيضان أعلى أو منخفض أو فوق المتوسط.

وتابع: بحيرة السد العالي منقدرش نقول فيها مياه قد إيه، بس نقدر نقول فيها مناسيب قد إيه، المخزون بتاع السد بناخد منه احتياجاتنا سواء جاء الفيضان منخفض أو مرتفع.

وعن الموعد المتوقع لاستكمال إثيوبيا ملء الخزان، قال: أي ملء هيتم سيكون في فترة الفيضان، ولكن حتى الآن مفيش جدول زمني تم الاتفاق عليه مرتبط بالملء، ولكن التخزين لن يتم سوى في السنة المائية خلال فترة الفيضان نفسه أي يوليو المقبل إذا ما توصلنا لاتفاق.

وأوضح السباعي، أنه خلال السنوات الماضية في ظل ترشيد المياه، نجد أن مخزون السد العالي مطمئن، سواء تعرضنا لجفاف طبيعي يكمن في انخفاض منسوب الفيضانات أو جفاف صناعي هو تخزين أثيوبيا المياه في السد الأثيوبي، ففي كلتا الحالتين مخزون السد العالي مطمئن يستطيع توفيه احتياجاتنا.