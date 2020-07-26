  • الأحد 26 يوليه 2020
  • بتوقيت مصر12:23 م
Advertisements
بحث متقدم
الإمارات تحذّر من هذا الخطر في المنطقة

الإمارات تحذّر من هذا الخطر في المنطقة

ماذا قالت إسرائيل عن " توفيق الحكيم" في ذكرى وفاته

ماذا قالت إسرائيل عن "توفيق الحكيم" فى ذكرى وفاته

حمو بيكا يتعثر في نطق رونالدو

حمو بيكا يتعثر في نطق رونالدو: والله مهقول غيرها

مجدى عبد الغنى: القمة فى موعدها

البلدورز يفتح النار على ميدو: بلاش تتكلم فى حاجة مش فاهمها

الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر

الطفل" صابر" يشعل مواقع التواصل وشيخ الأزهر يتدخل

احتجاجات بالآلاف.. إسرائيليون يرفعون علم فلسطين أمام منزل نتنياهو

احتجاجات بالآلاف.. إسرائيليون يرفعون علم فلسطين أمام منزل نتنياهو

داخل ملهى ليلي

داخل ملهى ليلي.. فيديو يهز دولة عربية

الملك سلمان وولي العهد

الملك سلمان يوجه الجهات الحكومية لتنفيذ مقترح لولي العهد

الري: مخزون السد العالي مطمئن لا داعي للقلق

الري: مخزون السد العالي مطمئن لا داعي للقلق

تفاصيل مثيرة من البابا تواضروس عن تجريد أحد الكهنة

تفاصيل مثيرة من البابا تواضروس عن تجريد أحد الكهنة

حقيقة شطب عضوية «أحمد عيد» من الزمالك

الرياضة

ارشيف
أحمد عيد عبد المالك

محمد عبد الحارس

أخبار متعلقة
#

أحمد عيد عبدالملك يُكذب أحمد شوبير

#

مرتضى منصور: "شطبت عضوية ابن أختي من الزمالك"

#

نجم الزمالك يلمح إلى خبر سيهز الوسط الرياضي المصري خلال ساعات

#

أحمد عيد: هؤلاء اللاعبون عالة على فريق الزمالك

بطولات

الزمالك

كاس

مباريات

كارتيرون

كشف الإعلامي أحمد جمال حقيقة الأنباء التى ترددت عن قيام إدارة نادي الزمالك بشطب عضوية أحمد عيد عبد الملك لاعب الفريق السابق من النادي.

وقال الإعلامي خلال برنامجه "زملكاوي" على قناة "الزمالك" بأن الزمالك لم يشطب عضوية أحمد عيد عبد الملك مؤكدين أن هذه الأنباء لا أساس لها من الصحة.

ومن جانبه قال عبد الملك إنه تفاجأ بنبأ شطب عضويته مشيرا إلى أنه يشكر الزمالك على توضيح الأمر.

وقال اللاعب إن هناك من يحاول إشعال أزمات فى النادي خاصة أنه دائما ما يفجر العديد من الحقائق بخصوص أحقية الزمالك فى الحصول على لقب نادي القرن بدلا من الأهلي وهو ما يثير غضب البعض على حد وصفه.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

الشوق والحب.. مع نجاة وكمال الطويل!!

محمود سلطان

مجاعة لبنان

فراج إسماعيل

الحملة الفرنسية.. ومثقف الصفعات اللذيذة

د. هشام الحمامي

المنهج البنيوي في أصول الشافعي

ياسر أنور

غضب قيصر

خضر خضور

بلاغة التلميح في حديث : " ثلاث من كن فيه..."

د. عبد الآخر حماد
شارك معنا

اخترنا لك

» بالصور.. ضبط نص طن لحوم حمير في منزل جزار بسوهاج
» رفضوا تزويده بالوقود.. فأطلق عليهم الكوبرا
» وفاة خامس حالة بسبب الخمور المغشوشة بدولة خليجية
» حقيقة شطب عضوية «أحمد عيد» من الزمالك
» شاشة عملاقة لعرض أغنيته بدبي.. محمد رمضان: ثقة في الله نجاح
» الزمالك يواجه وادى دجلة وديا
» فوائد تفوق الخيال.. شعر الإنسان بعد الحلاقة منقذ الكوكب من هذا الشيء
» بالأسماء.. أبناء الملك عبد العزيز الذين على قيد الحياة
» أبرز مباريات اليوم بالمواعيد والقنوات الناقلة
» أسطورة منتخب تونس يرد على فاروق جعفر بشأن مجاملات التحكيم
» هل تستطيع تخمين هوية الطفلة الموجودة بالصورة؟ .. فنانة تشتهر بالجمال

استطلاع رأي

هل تنجح الوساطة الأمريكية في حل أزمة سد النهضة؟

  • عصر

    03:46 م

  • فجر

    03:37

  • شروق

    05:13

  • ظهر

    12:06

  • عصر

    15:46

  • مغرب

    18:59

  • عشاء

    20:29

من الى
الدكتور أحمد جمال مدير معهد أورام المنيا
كوارث الأجهزة الكهربائية
عزيزة
ارشيفية