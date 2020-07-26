  • الأحد 26 يوليه 2020
  • بتوقيت مصر12:23 م
Advertisements
بحث متقدم
الإمارات تحذّر من هذا الخطر في المنطقة

الإمارات تحذّر من هذا الخطر في المنطقة

ماذا قالت إسرائيل عن " توفيق الحكيم" في ذكرى وفاته

ماذا قالت إسرائيل عن "توفيق الحكيم" فى ذكرى وفاته

حمو بيكا يتعثر في نطق رونالدو

حمو بيكا يتعثر في نطق رونالدو: والله مهقول غيرها

مجدى عبد الغنى: القمة فى موعدها

البلدورز يفتح النار على ميدو: بلاش تتكلم فى حاجة مش فاهمها

الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر

الطفل" صابر" يشعل مواقع التواصل وشيخ الأزهر يتدخل

احتجاجات بالآلاف.. إسرائيليون يرفعون علم فلسطين أمام منزل نتنياهو

احتجاجات بالآلاف.. إسرائيليون يرفعون علم فلسطين أمام منزل نتنياهو

داخل ملهى ليلي

داخل ملهى ليلي.. فيديو يهز دولة عربية

الملك سلمان وولي العهد

الملك سلمان يوجه الجهات الحكومية لتنفيذ مقترح لولي العهد

الري: مخزون السد العالي مطمئن لا داعي للقلق

الري: مخزون السد العالي مطمئن لا داعي للقلق

تفاصيل مثيرة من البابا تواضروس عن تجريد أحد الكهنة

تفاصيل مثيرة من البابا تواضروس عن تجريد أحد الكهنة

الطفل" صابر" يشعل مواقع التواصل وشيخ الأزهر يتدخل

الحياة السياسية

الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر
الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر

متابعات- الدويني فولي

أخبار متعلقة
#

سيلفي جديد لصلاح مع ابنته مكة يشعل مواقع التواصل

#

يشعل مواقع التواصل.. سنجاب يطلب الشرب من " قارورة"

#

عداء سعودي يشعل مواقع التواصل.. وأمير سعودي يعلق

#

طفل أمريكي.. صرخته تتحول لنشيد يشعل مواقع التواصل

شيخ الأزهر

معاناة

الطفل صابر

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي" فيس بوك" فيديو لطفل يدعى "صابر" يعبر فيه عن أمنيته بالعودة للمدرسة بعد الخروج منها بالصف الرابع الابتدائي للعمل والإنفاق على أسرته بعد وفاة والده.  

وفي استجابة سريعة وجه فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، القائمين على بيت الزكاة والصدقات المصري، ببحث حالة الطفل صابر والتكفل بعودته للدراسة على نفقة الأزهر الشريف.


كما وجه شيخ الأزهر، بعمل إعانة شهرية للطفل وأسرته دعما له وتحقيقا لأمنيته، في إطار دعم بيت الزكاة والصدقات للأسر الأكثر احتياجًا. 


وانقطع الطفل صابر عن الدراسة بالأزهر الشريف، وهو ما جعل شيخ الأزهر يوجه برعاية وتوفير اللازم له.

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

الشوق والحب.. مع نجاة وكمال الطويل!!

محمود سلطان

مجاعة لبنان

فراج إسماعيل

الحملة الفرنسية.. ومثقف الصفعات اللذيذة

د. هشام الحمامي

المنهج البنيوي في أصول الشافعي

ياسر أنور

غضب قيصر

خضر خضور

بلاغة التلميح في حديث : " ثلاث من كن فيه..."

د. عبد الآخر حماد
شارك معنا

اخترنا لك

» بالصور.. ضبط نص طن لحوم حمير في منزل جزار بسوهاج
» رفضوا تزويده بالوقود.. فأطلق عليهم الكوبرا
» وفاة خامس حالة بسبب الخمور المغشوشة بدولة خليجية
» حقيقة شطب عضوية «أحمد عيد» من الزمالك
» شاشة عملاقة لعرض أغنيته بدبي.. محمد رمضان: ثقة في الله نجاح
» الزمالك يواجه وادى دجلة وديا
» فوائد تفوق الخيال.. شعر الإنسان بعد الحلاقة منقذ الكوكب من هذا الشيء
» بالأسماء.. أبناء الملك عبد العزيز الذين على قيد الحياة
» أبرز مباريات اليوم بالمواعيد والقنوات الناقلة
» أسطورة منتخب تونس يرد على فاروق جعفر بشأن مجاملات التحكيم
» هل تستطيع تخمين هوية الطفلة الموجودة بالصورة؟ .. فنانة تشتهر بالجمال

استطلاع رأي

هل تنجح الوساطة الأمريكية في حل أزمة سد النهضة؟

  • عصر

    03:46 م

  • فجر

    03:37

  • شروق

    05:13

  • ظهر

    12:06

  • عصر

    15:46

  • مغرب

    18:59

  • عشاء

    20:29

من الى
الدكتور أحمد جمال مدير معهد أورام المنيا
كوارث الأجهزة الكهربائية
عزيزة
ارشيفية