» رفضوا تزويده بالوقود.. فأطلق عليهم الكوبرا

26 يوليه 2020 - 11:56 ص

بعد أن رفض الموظفون تزويده بالوقود، أطلق رجل ولاية ماهاراشترا غربي الهند، خمسة ثعابين سامة داخل مكاتب محطة لتموين السيارات.

وبحسب وسائل إعلام هندية، فإن شخصا يدعى بروت، نشر مقطع فيديو يظهر رجلا وهو يدخل أحد المكاتب، وفي يده إناء به ثعبان، ويلقيها في المكتب ويغادر مسرعا، ليعود بإناء آخر ويدخل مكانا ثانيا ويطلق ثعابين سامة، بينها ثعبانا من نوع كوبرا.

ويظهر الفيديو صاحبة محطة الوقود، وهي تقف خلف المكتب هادئة متماسكة، بعد أن أطلق الرجل أحد الثعابين في مكتبها.

وتمكن الرجل من الفرار، حيث تم استدعاء صائد ثعابين لجمع الحيات من المحطة، فيما رفض الكثيرون ما قام به الرجل، وأبدوا إعجابهم بهدوء وتماسك صاحبة محطة الوقود.