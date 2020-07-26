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حمو بيكا يتعثر في نطق رونالدو: والله مهقول غيرها

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حمو بيكا يتعثر في نطق رونالدو
حمو بيكا يتعثر في نطق رونالدو

عبد القادر وحيد

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رونالدو

تعثر

حمو بيكا

اشتعلت مواقع التواصل الاجتماعي بمقطع فيديو قصير لمطرب المهرجانات حمو بيكا أثناء تسجيل أغنية جديدة.

ويظهر مقطع الفيديو تعثر حمو بيكا في نطق كلمة "رونالدو".

وضمت كلمات الأغنية جملة:  "لو جيت تعملي رونالدو، حيث لم يتمكن حمو بيكا من نطقها صحيحة بعد تكرار التجربة لأكثر من مرة، وصمم على نطقها غير صحيحة قائلا صائحا في وجه مصححه:  والله  مهقول غيرها".

يذكر أن بيكا كان قد تصدر اسمه قائمة 17 فرقة ومطربي مهرجانات، حيث أصدرت نقابة المهن الموسيقية قرارا بمنع التعامل معهم.

وكان حمو بيكا قد أعلن من خلال حلوله ضيفا على برنامج شارع النهار مع الفنانة ريم البارودي إنه فكر في تأسيس شركة إنتاج فني.

 وأضاف أنه ضم العديد من نجوم المهرجانات في القاهرة والإسكندرية في شركة أوراقها رسمية وقانونية لأنه لن ينتظر أن يتهمه أحدا مجددا بأنه لا يعمل بطريقة قانونية.

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