» الأهلى يقترب من حسم صفقة رمضان صبحى

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اقتربت إدارة الأهلي، من حسم التعاقد مع رمضان صبحي بشكل نهائي من هيدرسفيلد الإنجليزي بعد إعارة استمرت قرابة الـ ـ18 شهرًا.

وأبدى هيدرسفيلد موافقته على بيع رمضان للأهلي، ولكن هناك خلاف بسيط حاليًا في كيفية دفع القيمة المالية للعقد.

وحسب مسئولو الأهلي، فإن هيدرسفيلد وافق بشكل مبدئي على تقسيط ما يريده لبيع رمضان صبحي والذي حتى الآن الخلاف قائم في هذا الأمر، فالنادي الإنجليزي تنازل قليلا وطلب 6 ملايين يورو في حين رفع الأهلي عرضه إلى 4.5 مليون يورو، ويبدو الأمور في طريقها للحسم مقابل 5 ملايين يورو، يتم دفعها على أقساط لمدة عامين.


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