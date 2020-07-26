صورة مسيئة لأمير الكويت.. والديوان الأميري يرد

26 يوليه 2020 - 02:25 م

تسببت صورة منسوبة لأمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر في إحدى المستشفيات الأمريكية في ضجة واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي.

وبعد انتشار الصورة زعمت بعض الحسابات الإخبارية، أن أمير الكويت، توفي سريريا بعد وصوله المستشفى الأمريكي لاستكمال العلاج، ما دفع الديوان الأميري لإصدار بيان عاجل.

وأكد وزير شؤون الديوان الأميري الشيخ علي جراح، أن الصورة المتداولة عبر بعض وسائل التواصل الاجتماعي صورة منسوبة إلى الأمير الشيخ صباح الأحمد، وأنها غير صحيحة.

وشدد الزير الكويتي على ضرورة توخي الدقة فيما يتم تداوله أو نشره من أخبار وصور غير معتمدة من الديوان الأميري وعبر القنوات الرسمية قد تعرض فاعلها للمسائلة القانونية.

وكان الديوان الأميري الكويتي أصدر بيانا حول صحة أمير البلاد، الشيخ الصباح الأحمد الصباح، بعد وصوله إلى الولايات المتحدة لتلقي العلاج، مؤكدًا أن "أمير البلاد بحالة صحية مستقرة، لاستكمال العلاج".

يذكر أنه في سبتمبر الماضي، كان أمير الكويت قد أجرى فحوصات طبية خلال زيارة للولايات المتحدة، وأعلن البيت الأبيض حينها، أن اجتماع الأمير مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تم تأجيله.