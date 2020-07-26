» الكويت.. حجز أموال 10 من مشاهير السوشيال ميديا ومنعهم من السفر

26 يوليه 2020 - 02:29 م

تطورت قضية مشاهير السوشيال ميديا المتهمين بـ غسيل الأموال في الكويت على نحو درامي حيث أمر النائب العام المستشار ضرار العسعوسي بالتحفظ على أموال 12 متهما من مشاهير السوشيال ميديا مع منعهم من السفر.





وقالت صحيفة الراي الكويتية إن هذا القرار جاء على خلفية الشكوى المقدمة من وحدة التحريات المالية ضد المذكورين بعدما تبين تضخم حساباتهم البنكية





وفي إحدى الوقائع الصادمة كشفت مصادر إعلامية عثور الأجهزة الأمنية في الكويت، عن فاتورة بـ 500 ألف دينار (مليون و631 ألف دولار)، قيمة إعلان واحد، لأحد مشاهير مواقع التواصل الاجتماعي من إحدى الشركات.





وكانت تقارير سابقة قد أكدت أنه ”تم التأكد من وجود شبهات بأموال هؤلاء المشاهير بناء على تحريات مسؤولي وحدة التحريات المالية في البلاغات المقامة ضد هؤلاء المشاهير“.





وكانت النيابة العامة قد أحالت قبل عدة أيام ملفات هؤلاء المشاهير إلى جهاز أمن الدولة لتحديد مصدر أموالهم وبيان مدى شرعية هذه الأموال، بعد التأكد من وجود شبهة حولها، ليتولى الجهاز إعداد تقرير عن مصادر أموال هؤلاء المشاهير بعد التحريات الأمنية ومن ثم إحالته إلى النيابة العامة التي اتخذت قرارها اليوم بناءً عليه.





وذكرت وسائل الإعلام الأحرف الأولى من أسماء بعض هؤلاء المشاهير دون بيان أسمائهم صراحةً، وهي (ي ب، ج ن، ف ف، د ط، ح ب، م ب، ع ع، س ف، ش خ، غ أ).





وراجت مؤخرا عبر مواقع التواصل، معلومات أشارت إلى ارتباط مشاهير بارزين بقضية ”الصندوق السيادي الماليزي“ المتهمة فيها شخصيات بارزة في البلد الخليجي، وكذلك شبكة غسيل الأموال التي تم ضبطها قبل نحو أسبوعين، والتي يديرها وافد إيراني متهم بارتباطه بحزب الله اللبناني.



