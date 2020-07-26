حقيقة انضمام "المعلم" لقناة الأهلى

26 يوليه 2020 - 02:39 م

حسم اللواء أحمد سليمان عضو مجلس إدارة نادي الزمالك السابق، الجدل المثار حول عمل حسن شحاتة في قناة النادي الأهلي خلال الفترة المقبلة.

وكتب "سليمان" عبر "فيس بوك" قائلا: "على مىسئوليتى الشخصية، تواصلت مع الكابتن حسن شحاتة، مع احترامنا للنادى الأهلى وقناته الفضائية، فإن الكلام المتداول على السوشيال ميديا بخصوص عمله بقناة النادى الأهلى عار تماما من الصحة".

وانتشرت أخبار على مواقع السوشيال ميديا على تعاقد قناة النادي الأهلي مع حسن شحاتة في الفترة المقبلة.