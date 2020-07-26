مستشار الرئيس يوجه تحذيرا مهما بعد انخفاض إصابات كورونا

26 يوليه 2020 - 02:42 م

أكد الدكتور محمد عوض تاج الدين مستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة والوقاية، السيطرة على وباء وفيروس كورونا في البلاد، قائلاً: "كرم ربنا والإجراءات التي قامت بها الدولة والأداء المتميز والبطولي لكتائب الجيش الأبيض في مصر، استطعنا السيطرة على الموقف وبدأنا في مراحل تنازلية والحمد لله".





وحذر تاج الدين، في مداخلة تليفزيونية، اليوم الأحد، من تراخي البعض في الإجراءات الاحترزاية مضيفاً: "ما زال المرض موجود ويوجد إصابات ووفيات، ويجب عدم التراخى في أخذ الاحتياطات والحذر مع ضرورة تطبيق الإجراءات الاحترازية والتباعد الاجتماعي".





وكانت وزارة الصحة والسكان، قد أعلنت أمس، عن خروج 933 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 32903 حالة حتى اليوم.





وأوضح الدكتور خالد مجاهد مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 511 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 40 حالة جديدة.





وقال "مجاهد" إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في 27 مايو 2020، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.



