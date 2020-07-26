  • الأحد 26 يوليه 2020
  • بتوقيت مصر03:28 م
Advertisements
بحث متقدم
لحظة صفع الكويتي الشاب المصري

ضرب وإذلال.. فيديو لمصري في الكويت يثير غضب عارم

احمد سعد وخطيبته

سمية الخشاب ترد على خطوبة أحمد سعد بـ«4 كلمات»

الصحة السعودية- كورونا

لأول مرة.. السعودية تسجل تراجعًا قياسيًا في إصابات كورونا

تاج الدين

مستشار الرئيس يوجه تحذيرا مهما بعد انخفاض إصابات كورونا

صلاح

5 أندية تراقب "صلاح" بعد الرحيل عن ليفربول

صورة مسيئة لأمير الكويت.. والديوان الأميري يرد

صورة مسيئة لأمير الكويت.. والديوان الأميري يرد

شاهد .. صلاة العيد حول العالم

دولة عربية تعلن إقامة صلاة العيد بجميع المساجد

دراسة: تحور فيروس كورونا ليصبح أكثر عدوى

أحدث إحصائية.. أكثر من 16 مليون إصابة بـ«كورونا» في العالم

الإمارات تحذّر من هذا الخطر في المنطقة

الإمارات تحذّر من هذا الخطر في المنطقة

ماذا قالت إسرائيل عن " توفيق الحكيم" في ذكرى وفاته

ماذا قالت إسرائيل عن "توفيق الحكيم" فى ذكرى وفاته

مستشار الرئيس يوجه تحذيرا مهما بعد انخفاض إصابات كورونا

الحياة السياسية

تاج الدين
تاج الدين

وكالات- الدويني فولي

أخبار متعلقة
#

روما قد تعود إلى الإغلاق بعد تصاعد إصابات كورونا

#

طبيب صدري: كورونا يتزايد في مصر ونخشى هذا الأمر

#

إصابات كورونا في السعودية تعاود التراجع بعد قفزة مرعبة

#

مستشار الرئيس يكشف سبب ارتفاع أعداد كورونا

الصحة

فيروس كورونا

مستشار الرئيس

عوض تاج الدين

أكد الدكتور محمد عوض تاج الدين مستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة والوقاية، السيطرة على وباء وفيروس كورونا في البلاد، قائلاً: "كرم ربنا والإجراءات التي قامت بها الدولة والأداء المتميز والبطولي لكتائب الجيش الأبيض في مصر، استطعنا السيطرة على الموقف وبدأنا في مراحل تنازلية والحمد لله".
وحذر تاج الدين، في مداخلة تليفزيونية، اليوم الأحد، من تراخي البعض في الإجراءات الاحترزاية مضيفاً: "ما زال المرض موجود ويوجد إصابات ووفيات، ويجب عدم التراخى في أخذ الاحتياطات والحذر مع ضرورة تطبيق الإجراءات الاحترازية والتباعد الاجتماعي".

وكانت وزارة الصحة والسكان، قد أعلنت أمس، عن خروج 933 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 32903 حالة حتى اليوم.

وأوضح الدكتور خالد مجاهد مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 511 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 40 حالة جديدة.

وقال "مجاهد" إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في 27 مايو 2020، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.

وذكر "مجاهد" أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى أمس، هو 91583 حالة من ضمنهم 32903 حالة تم شفاؤها، و 4558 حالة وفاة.

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

الشوق والحب.. مع نجاة وكمال الطويل!!

محمود سلطان

مجاعة لبنان

فراج إسماعيل

23 يوليو ..معنى أخر..وعى أخر

د. هشام الحمامي

المنهج البنيوي في أصول الشافعي

ياسر أنور

غضب قيصر

خضر خضور

بلاغة التلميح في حديث : " ثلاث من كن فيه..."

د. عبد الآخر حماد
شارك معنا

اخترنا لك

» صدمة.. مصاب بـ«كورونا» يغتصب فتاة داخل الحجر الصحي
» وفاة إعلامي شهير بشكل مفاجئ والرئيس ينعيه
» الكويت.. حجز أموال 10 من مشاهير السوشيال ميديا ومنعهم من السفر
» توافد كبير لأعضاء الزمالك على الجمعية العمومية
» الأهلى يقترب من حسم صفقة رمضان صبحى
» فيديو.. طلاب كلية الطب بالقدس يؤدون القسم الطبي بالمسجد الأقصى
» قرار جديد من "الجبلاية" بشأن بطل الدورى
» الصحة تكشف حقيقة تعرض مصر لموجة ثانية من كورونا
» وفاة طبيب منتخب أوكرانيا بعد إصابته بـ "كورونا"
» نادر جدا.. فيديو لوقوف الحجاج بعرفات قبل 85 عاما
» غادة عبد الرازق تكشف حقيقة زواجها 15 مرة

استطلاع رأي

هل تنجح الوساطة الأمريكية في حل أزمة سد النهضة؟

  • عصر

    03:46 م

  • فجر

    03:37

  • شروق

    05:13

  • ظهر

    12:06

  • عصر

    15:46

  • مغرب

    18:59

  • عشاء

    20:29

من الى
الدكتور أحمد جمال مدير معهد أورام المنيا
كوارث الأجهزة الكهربائية
عزيزة
ارشيفية