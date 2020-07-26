لأول مرة.. السعودية تسجل تراجعًا قياسيًا في إصابات كورونا

محمد فضل
سجلت السلطات الصحية في السعودية، تراجعًا قياسيًا في إصابات فيروس كورونا المستجد، لأول مرة منذ شهور.
وأعلنت وزارة الصحة، اليوم الأحد ، عن تسجيل 1968 إصابة جديدة بفيروس كورونا، حيث كانت الإصابات طوال الأسبوع الماضي فوق الألفين إصابة، بعد ارتفاع وصل إلى 4 آلاف يوميًا.
وأضافت الصحة أن إجمالي الحالات في المملكة وصل إلى 266941 حتى الآن .
كما تم تسجيل 2541 حالة تعافي جديدة ، ليصل مجموع المتعافين إلى 220323 حالة .
وأوضحت أنه تم تسجيل 30 وفيات جديدة في المملكة، ليصل إجمالي الوفيات إلى 2733 حالة.
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