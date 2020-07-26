سمية الخشاب ترد على خطوبة أحمد سعد بـ«4 كلمات»

26 يوليه 2020 - 03:05 م

في أول تعليق للفنانة سمية الخشاب، على إعلان زوجها السابق الفنان أحمد سعد خطوبته على عارضة الأزياء علياء بسيوني، نشرت "الخشاب"، صوراً جديدة عبر حسابها الخاص على أحد مواقع التواصل الاجتماعي، وكتبت في تعليقها عليها: "فراشة.. مشاعر إيجابية.. طاقة ".

ولفتت سمية الأنظار بإطلالتها التي جاءت بعد ساعات قليلة من إعلان طليقها، عن قصة حبه التي يعيشها في هذه الفترة، حيث أوضح أنه يعيش قصة حب جديدة مع عارضة الأزياء علياء بسيوني، بعدما تعرف عليها منذ فترة .

يذكر أن الطلاق حصل بين سمية وأحمد بعد سلسلة من الأزمات والاتهامات بين الطرفين وصلت إلى القضاء بعدما قدم سعد شيكاً من دون رصيد ضد سمية وحكم عليها بسببه بالسجن ثلاث سنوات، إلا أنها أنهت الأزمة بدفع مبلغ قيمة الشيك والحصول على البراءة، في حين اتهمته هي بالتعدي عليها بالضرب وتسببه في استئصال الطحال، لتدور مناوشات بين الجانبين ويعلنا الطلاق بينهما.