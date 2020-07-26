دبي.. حفل زفاف يتحول لكارثة تصدم الجميع

26 يوليه 2020 - 03:37 م

نشر مركز أبوظبي للصحة العامة في الإمارات، قصة واقعية، خاصة بعائلة ملتزمة بجميع الإجراءات الاحترازية، ولا تخرج من المنزل إلا للضرورة القصوى، قام أحد أفرادها بالذهاب إلى منزل أقارب لهم لتقديم واجب العزاء، وأصيب بالعدوى من شقيق المتوفي والذي كان مصابا بفيروس كورونا المستجد ولا تظهر عليه أي أعراض للمرض .

وأوضح المركز أن هذه العائلة قامت بعد عدة أيام بعقد قران إحدى بناتها وأقاموا حفل زفاف عائلي صغير لكنهم لم يلتزموا بالتباعد الجسدي خلال العرس، وعقب أسبوعين من الحفل بدأت تظهر الأعراض وانتشر الفيروس بين أفراد العائلة والجيران المخالطين لهم.

وأشار المركز إلى إصابة أكثر من 20 شخصا من هذه الأسرة وجيرانهم المخالطين لهم نتيجة حضور حفل زفاف عائلي، وعدم الالتزام بالتباعد الاجتماعي، محذرًا من التهاون في الإجراءات الاحترازية، ودعا إلى التقيد التام بالإجراءات الوقائية حفاظا على سلامة الجميع .