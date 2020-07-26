«هذا ما أخبرونا به».. مرزوق الغانم يكشف تطورات صحة الأمير

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هذا آخر ما قاله " مرزوق الغانم" عن صحة أمير الكويت

محمد فضل- متابعات

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هذا آخر ما قاله " مرزوق الغانم" عن صحة أمير الكويت

صحة

أمير الكويت

تطورات

مرزوق الغانم

أعلن رئيس مجلس الأمة الكويتي، مرزوق الغانم، اليوم الأحد، عن تسلمه "أخبارا مطمئنة جدا" عن صحة أمير البلاد، صباح الأحمد الجابر الصباح، الذي يتلقى حاليا العلاج في الولايات المتحدة .

وصرح الغانم اليوم، حسب سلسلة تغريدات منشورة على حساب مجلس الأمة في "تويتر": "ما تصلنا من أخبار بشأن صحة سمو الأمير مطمئنة جدا، ونسأل الله أن يعجل في شفائه ورجوعه إلى وطنه وشعبه قريبا ".

وأكد رئيس البرلمان الكويتي أنه نقل لسفيرة واشنطن لدى بلاده، ألينا رومانوسكي، أثناء اجتماع عقد بينهما في وقت سابق من اليوم، نقل لها تقدير مجلس الأمة الكويتي "لما قامت به الرئاسة الأمريكية والولايات المتحدة من إرسال طائرة الرئاسة الطبية لنقل سمو أمير البلاد، وكل ما قدموه من دعم وعون، سواء كوادر أو طواقم طبية ".

وجاء ذلك على لسان رئيس مجلس الأمة بعد اجتماع عقده اليوم مع ولي العهد الكويتي، الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، الذي تولى اعتبارا من يوم السبت من الأسبوع الماضي بعض اختصاصات أمير البلاد الدستورية مؤقتا، بعد دخول الأخير المستشفى لإجراء فحوصات طبية .


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