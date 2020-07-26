» القضاء الادارى يقبل طعن الاعلامي محسن داود

قضت محكمة القضاء الإدارى ، بقبول طعن الاعلامى محسن داود القيادى بمجلس القبائل العربية والمصرية بترشحه لعضوية مجلس الشيوخ المصرى ، بعد تأخره فى تقديم أوراق ترشحه أخر يوم وغلق باب الترشح .

وكان قد تقدم داود ، بطعن أماك القضاء الادارى بعد استبعاد الهيئة الوطنية للانتخابات اوراقه لتأخره بعد انتهاء موعد التقديم بدقيقة واحدة ، وقد قدم داود كل مايثبت امام المحكمه ان اوراق الترشح كلها كانت جاهزة قبل الموعد وبناء عليه حكم القضاء الإدارى بقبول الطعن شكلا وموضوعا وتم ادراج داود ضمن قائمه المرشحين لمجلس الشيوخ عن محافظه الجيزة .