برلمانى يتقدم بطلب إحاطة لتسعير متر البناء مقابل التصالح

تقدم النائب الدكتور إبراهيم عبد العزيز حجازى ، عضو مجلس النواب عن دائرة مدن شرق القاهرة بطلب إحاطة عاجل إلى الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء و الدكتور عاصم الجزار وزير الاسكان و المجتمعات العمرانية الجديدة و اللواء محود شعراوى وزير التنمية المحلية مطالبهم بإعادة النظر فى تسعير قيمة المتر المسطح مقابل التصالح و تقنين الاوضاع بمدن شرق القاهرة (القاهرة الجديدة و الشروق و بدر).

وقال حجازى فى بيان صحفى له : تؤكد المستندات الرسمية الصادرة بتلك المدن ارتفاع العديد من تسعير قيمة المتر المسطح بالعديد من المناطق بمدن شرق القاهرة الثلاثة عن مثيلتها داخل نفس المحافظة (محافظة القاهرة) كما هو وارد فى قرار محافظ القاهرة رقم 3967 لسنة 2020 و المنشور بالعدد 153 من جريدة الوقائع المصرية فى 7 يوليو 2020 دون وجود اية اسباب واضحة ومبررة من اجهزة تلك المدن الثلاثة عن تلك الفروق الضخمة فى تسعير المترالمسطح.

وأشار عضو مجلس النواب عن دائرة مدن شرق القاهرة إلى أنه من الملاحظ ايضا الفارق الضخم فى تسعير قيمة المتر المسطح مقابل التصالح و تقنين الاوضاع بمدن شرق القاهرة (القاهرة الجديدة و الشروق و بدر) بماهو مدون فى قرارات محافظ الجيزة ارقام 8170 و 8171 لسنة 2019 و المنشوره بالعدد 290 فى 25 ديسمبر لسنة 2019 ، خاصة فى ارقام قيمة المتر المسطح مقابل التصالح (السكنى والتجارى) ، كما ان التسعير بالعديد من المناطق بمحافظة الجيزة والواردة فى تلك القررات السابق الاشارة اليها اقل بكثير من مثيلتها بمدن شرق القاهرة.

وتابع: حق الحكومة فى تحصيل الرسوم و زيادة موارد الموازنة العامة للدولة لاجدال فيه ، ولكن المساواة العادلة بين كافة المناطق داخل محافظات الجمهورية يجب ان تقوم على المقارنة العادلة بين الفوارق الاجتماعية و الاقتصادية القاطنة لمناطق المحافظة الواحدة ، مطالبا ان تكون الرسوم عادلة عند مقارنة المناطق بالمحافظات طالما تشابهة الطبقات الاجتماعية و الاقتصادية القاطنة ، بحيث تطبق العدالة عند تحصيل الرسوم التى تفرضها الحكومة يجب ان تكون بعيده كل البعد عن ايه اسس غير علمية او غير منطقية.

واختتم :وبناء عليه، أدعو رئيس مجلس النواب الدكتور على عبد العال، سيادتكم تحويل طلبى هذا الى اللجان المختصة.





