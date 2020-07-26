» تحطم مروحية في إنجلترا ونجاة طاقمها بأعجوبة

26 يوليه 2020 - 05:30 م





تحطمت طائرة هليكوبتر داخل أحد الحقول أثناء محاولة هبوط اضطراري جنوب شرقي إنجلترا.



وأفادت تقارير أن طيارًا وثلاثة ركاب كانوا على متن المروحية وهي من طراز (روبنسون R44)، نجوا من الحادث ولم يتعرضوا لإصابات خطيرة.



وقال ضابط في مكان الحادث، إن هناك مخاوف بشأن الوقود المتبقي في الطائرة، بحسب صحيفة "ديلي ستار".



ولا تزال الشرطة في مكان الحادث لإبعاد الناس عن الحطام. وقال متحدث باسم إدارة الإطفاء في "كينت": "تم استدعاء رجال الإطفاء إثر تقارير عن تحطم طائرة هليكوبتر في "هيرن بيي" بمقاطعة كنت.



وأضاف: "لحسن الحظ لم يكن هناك حريق أو أشخاص محاصرون، لذلك تمكنت الأطقم من جعل المشهد آمنًا بينما قدم المسعفون الرعاية للطيار والركاب".



كما تم استدعاء رجال الإطفاء وخدمة الإسعاف وفريق الاستجابة للمنطقة الخطرة (HART) وحرس السواحل البريطاني إلى مكان الحادث.



وقال المتحدث باسم الشرطة: "تم الاتصال بشرطة كينت الساعة 10.05 صباحًا يوم الأحد 26 يوليو، وأبلغت أن طائرة هليكوبتر قامت بهبوط اضطراري في حقل بالقرب من قلب هاند رود هين بيي.



وأضاف: "حضر الضباط المكان جنبًا إلى جنب مع الوكالات الشريكة. ولم يبلغ عن وقوع إصابات خطيرة"، مشيرًا إلى أنه "تم ابلاغ فرع التحقيق في الحوادث الجوية".



وقال بيفرلي كلايتون، مدير حانة بالقرب من موقع الحادث: "لم نسمع شيئًا. أول ما عرفنا به كان عندما رأينا سيارة الإسعاف وفرقة الإطفاء تتدفق بسرعة ونظر أحد العملاء عبر الإنترنت"، موضحًا أن حركة المرور تسير بشكل طبيعي.

