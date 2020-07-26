فيديو: لحظة إنقاذ طفلين حاصرتهما النيران داخل الشقة

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نجا شقيقان ييلغان من العمر ثلاثة أعوام وعشرة أعوام من حريق اندلع داخل شقتهما في مدينة جرونوبل، جنوب شرقي فرنسا.

وأظهر مقطع فيديو، الطفلين وهما يقفزان من نافذة الشقة على ارتفاع حوالي 10 أمتار، وتلقفهما عدد من الناس كانوا ينتظرون بأسفل البناية.

ووفق وسائل إعلام فرنسية، فإن الطفلين، لم يتعرضا لأذى من جراء السقوط، لكنهما عانا من استنشاق الدخان.

وأظهر الفيديو لحظة سقوط الأخ الأصغر من ارتفاع 3 طوابق على الأقل مع تصاعد دخان أسود من النافذة، والتهاكم النيران شرفة مجاورة.

بينما تعلق الأخ الأكبر بالنافذة، وترك نفسه يسقط حيث تجمع الناس لتلقفه في الأسفل.

ونقل الصبيان إلى المستشفى، بالإضافة إلى 17 آخرين من سكان المبنى. كما تم نقل 4 أشخاص أمسكوا بالطفلين عند القفز إلى المستشفى، للتحقق مما إذا كانوا تعرضوا لكسور في العظام.

وقال طالب يبلغ من العمر 25 عامًا، أصيب بكسر في المعصم خلال المساعدة في إنقاذ الطفلين، إنه سمع صرخات وخرج لمشاهدة ما جرى من شرفة شقته القريبة، قبل أن يري الحريق ويهرع للمساعدة مع أربعة أو أو خمسة أشخاص آخرين، بحسب صحيفة "الجارديان".

وأضاف الطالب وليد عثماني: "لم نكن نعرف ماذا نفعل، أردنا كسر الباب ولكن ذلك لم يكن ممكنا". وأوضح أن الحاضرين نادوا على الطفلين للقفز صوب أحضانهم على الرغم نت أنه كان يخشى في البداية عليهما.

وأشاد العمدة، إريك بيول بالسكان على تكتافهم أقناء عملية الإنقاذ، التي كشفت عن "تقاليد التضامن والمساعدة المتبادلة في المدينة".



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