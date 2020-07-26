» يضع السم لصديقته لأنها لم تشتر له «بلايستيشن» في عيلاد ميلاده



أقدم شاب بريطاني على وضع السمم لصديقته المسنة لأنها لم تشتره له لعبة "البلاي ستيشن" التي كان يريدها خلال الاحتفال بعيد ميلاده.



وعانت دنيس سميث (66 عامًا) من الدوخة والارتباك والتعب الشديد بعد أن وضع لها كريستوفر كونولي (30عامًا) السم في القهوة، لأنها لم تشتر له لعبة "بلاي ستيشن" في عيد ميلاده الـ 28 في أبريل 2018.



ووضع كونولي مسكنات الألم ومضادات الاكتئاب وحبوب مضادة للقلق واضطرابات النوم والتسمم، ما أدى إلى معاناتها من التسمم، واتصلت بالشرطة معتقدًا أنه قتلها.



تم نقل دينيس إلى مستشفى ميدواي في كينت، حيث أمضت أيامًا حتى تتعافى، لكنها لا تزال تعاني من فقدان الذاكرة والأرق، وتخشى ألا تتعافى تمامًا، وفق ما نقلته صحيفة "ديلي ستار" البريطانية.



واعترف كونولي بأنه مذنب في التسبب في ضرر جسدي خطير بقصد أمام المحكمة، التي قضت بحبسه لمدة أربع سنوات.



وقالت دنيس: "استغلني كريستوفر في أسوأ طريقة ممكنة. لقد كان شابًا ضائعًا.. كل ما حاولت فعله هو مساعدته".



وأضافت: "كان عذره لتسممي هو أنني لم أستطع تحمل إعطائه هدية عيد الميلاد التي يريدها، ولكن لم يكن لدي أي مال لأنني انتقلت إلى المنزل للتو، لذلك لم يكن هناك أي طريقة أستطيع لشراء البلاي ستيشن".



وتعتقد كونولي أنه كان مستاءً من انتقالها إلى المنزل دون إحضارها معها. وقالت: "كريستوفر كان متعجبًا لأسابيع بعد أن أخبرته أنني لا أستطيع تحمل نفقات اللعبة".





