» انفجار يهز بغداد

هز انفجار ضخم "معسكر الصقر" بمنطقة الدورة جنوبي العاصمة العراقية بغداد، اليوم الأحد، حيث نتج عن انفجار كدس عتاد أو مستودع عتاد حسب المعلومات الأولية".

ووصلت قطع من "الفرقة 17" في الجيش العراقي إلى "معسكر الصقر".

وقالت مصادر"المعسكر الذي سمعت من داخله أصوات الانفجارات هو "معسكر الصقر" بمنطقة الدورة جنوبي بغداد، الذي تتواجد فيه قوات الشرطة الاتحادية وقوات من الحشد الشعبي"، مبينا أن "المعسكر تعرض في أوقات سابقة إلى قصف مجهول".

من جهته، قال مصدر في الحشد الشعبي غن المعسكر تعرض إلى القصف من طيران مجهول، مرجحا أن يكون أمريكيا، بحسب "روسيا اليوم".

وأكدت خلية الإعلام الأمني الحكومية الانفجارات، وقالت في بيان مقتضب "في الساعة السادسة وأربعون دقيقة بعد عصر اليوم حدث انفجارين متتاليين في منطقة السيدية قرب سريع حلة - بغداد تحديدا في قاعدة الصقر"، موضحة أنها ستنشر التفاصيل في وقت لاحق.



