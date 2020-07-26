رئيس "مكافحة كورونا" يحذر من"التعامل بغباء" مع موجة قادمة

26 يوليه 2020 - 06:52 م

حذر الدكتور حسام حسني، رئيس اللجنة العلمية لمكافحة كورونا، من "التعامل بغباء"، بشأن احتمال حدوث موجة ثانية للفيروس في الشتاء المقبل.

وأضاف في تصريحات لفضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الأحد، أن "الترقب والتوقع ضروري لأن ما حدث في هذا الوباء كان بمثابة صدمة هزت المجتمع الطبي العالمي كله، وبالتالي من الغباء عدم الحذر من احتمالية حدوث موجة ثانية لفيروس كورونا".

وأضاف رئيس اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا المستجد، أنه "لا يوجد شيء مؤكد أو دليل علمي يؤكد فرضية حدوث الموجة الثانية، لكن هناك احتمالية ولابد من أن نأخذ حذرنا، وأن يتكاتف المجتمع الدولي كله لإنتاج لقاح واق".