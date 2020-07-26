بعد شهر فقط.. فنانة شهيرة تعلن انفصالها بشكل مفاجئ والسبب صادم

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زين كرزون
زين كرزون

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فنانة

انفصال

رجل اعمال

زين كرزون

تسببت الفنانة الأردنية الشهيرة ?زين كرزون، في حالة من الصدمة لدى جمهورها عبر مواقع التواصل الاجتماعي،? بعد إعلان انفصالها بشكل مفاجئ بعد مرور شهر واحد على خطوبتها من رجل الأعمال الأردني ?عبد الله كنعان?.

 وكتبت الفنانة الأردنية عبر حسابها على أحد مواقع التواصل الاجتماعي:"الحمد لله الذي لا يحمد على مكروه سواه، تم فسخ خطوبتي على عبد الله كنعان وقدر الله وما شاء فعل".

وفي حين أن كرزون لم تكشف عن السبب، إلا أن المتابعون ربطوا بين قرارها هذا، والأخبار التي تحدثت مؤخراً عن إلقاء القبض على كنعان بتهمة تعاطي المخدرات.

ويأتي قرار زين كرزون بالانفصال عن خطيبها عبدالله كنعان بعد أن كشفت مصادر محلية أنه تم القبض عليه وكان بحوزته مواد مخدرة، حيث تم توجيه تهمة التعاطي له، وكان برفقته شخص آخر تم توجيه تهمة تجارة المخدرات له.

وتفاعل مع منشورها الجمهور داعين لها بالتوفيق وأن يعوضها الله خيرًا.



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