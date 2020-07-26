فيديو.. جنوب إفريقيا تعيد اعتقال 68 هاربًا من السجن

فتحي مجدي
Prisoners escape Malmesbury. Some even hijacked a vehicle. pic.twitter.com/HqugqzLu5M— Yusuf Abramjee (@Abramjee) July 24, 2020
وتم تصوير عملية الهروب من قبل قائد سيارة.
وقال بيان صادر عن إدارة السجون بجنوب أفريقيا الجمعة، إن 20 ضابطًا فقط كانوا في الخدمة للإشراف على 451 من نزلاء السجن.
وأضافت أن "الهاربين تغلبوا على مسؤولي السجن، وأخذوا المفاتيح واحتجزوا ثلاثة مسؤولين في زنزانة وفتحوا زنازين أخرى قبل أن يهربوا من المدخل الرئيسي وفوق السطح.
وأصيب تسعة من ضباط السجن بجروح طفيفة وكدمات خلال الحادث.
وشكر وزير العدل في جنوب أفريقيا رونالد لامولا، المواطنين على تقديم "معلومات مهمة" أدت إلى الاعتقالات. ونقل عنه موقع "نيوز نيوز" المحلي قوله إن الفارين سيعاقبون على أفعالهم.
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