إصابة قيادي بارز في حماس بكورونا

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أصيب قيادي بارز في حركة "حماس" الفلسطينية اليوم الأحد، بفيروس كورونا المستجد.

وقالت حماس إن رئيس الحركة في الخارج ماهر صلاح، أصيب بفيروس كورونا.

وذكرت في بيان لها إن صلاح أجرى اختبار كوفيد-19 بعد مخالطته عددا من المصابين، وجاءت النتيجة إيجابية.

ولفتت الحركة إلى أن صلاح قام بتنفيذ جميع الإجراءات الصحية المطلوبة والتزم العزل المنزلي، مضيفة أنه يمارس أعماله من منزله وصحته جيدة.


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