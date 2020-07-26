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فنانة كويتية شهيرة ترد على نقل مرضها الجنسي لابنتها

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روان بن حسين
روان بن حسين

محمد فضل

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طلاق

ابنة

مرض جنسى

فنانة كويتية

ردت الفنانة والفاشينيستا الكويتية روان بن حسين، على الهجوم اللاذع الذي تعرضت له بعد نشر صورتها في حمام السباحة رفقة طفلتها، ووجه لها البعض اتهامات بأنها ستنقل مرضها الجنسي الذي نقله لها طليقها رجل الأعمال الليبي يوسف المقريف.

وتساءل الجمهور، عن كيفية نزولها المسبح وهي تعاني من مرض جنسي نقله له زوجها، لترد مستنكرة: " المرض الجنسي ينتقل بالمسبح.. كيف سموه مرض جنسي" .

وكانت"بن حسين" كشفت عبر موقع التواصل الاجتماعي "انستجرام"، أن زوجها نقل لها فيروسا جنسيا خطيرا وهو HPV16 بسبب علاقاته الجنسية المتعددة مع فتيات عشوائيات.

وأضافت روان بالمنشور، أنها كانت ستذهب للإبلاغ عنه بعد حادثة الاغتصاب، إلا أن والد زوجها تدخل وأقنعها بحل الموضوع بالزواج فور تخرجها من الجامعة، مشيرة إلى أن الزواج تم بالفعل، وقد حملت بعدها بابنتهما لاحقا.

وقالت بالمنشور الذي حذفته لاحقًا، إنها بعد الزواج أصبحت تلاحق زوجها من بلد لبلد بدافع الحب، حتى اكتشفت أنها بعلاقة سامة ومتعبة.

أما الصدمة الكبرى فقد كانت في نهاية المنشور عندما أعلنت أنها في فترة حملها اكتشفت أن زوجها كان يرسل صور "إباحية" لفتيات قاصرات.

وضجت مواقع التواصل الاجتماعي، بما كشفته الفنانة الكويتية، معلنين تعاطفهم معها، فيما انتقدها البعض على فضح والد ابنتها.


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