مدرب الأهلي يطالب برحيل نجم الفريق

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رحيل

مدرب الأهلي

صلاح محسن

فايلر

طالب رينيه فايلر المدير الفني للنادي الأهلي، لجنة التخطيط أنه ليس في حاجة لعودة كلا من ناصر ماهر وصلاح محسن في الموسم الجديد.

أكد ذلك الإعلامي عمر ربيع ياسين، عبر برنامج "ملعب الصقر" المذاع عبر راديو مصر، مشيرًا إلى أن: "فايلر يرى الأفضل استمرار إعارتهم في فريق سموحة، خصوصًا أن الثنائي يشاركان بصفة مستمرة مع الفريق ومشاركتهم مستمرة".

وأضاف:" ناصر ماهر لم يحسم موقفه من الاحتراف الخارجي، ولازال لديه عرضا من نادي ناسيونال ماديرا".

وتابع:" فايلر يريد إعطاء اللاعبان فرصة المشاركة في الدوري بشكل أكبر من أجل اكتساب المزيد من الخبرات والحكم عليهم بشكل أفضل، خصوصا ان توقف الدوري أربك حساباته ولم يستطع متابعة الثنائي بالشكل المطلوب".

واستطرد:" الأهلي استقر على عودة الثنائي محمد شريف المعار إلى إنبي وأكرم توفيق المعار إلى الجونة بعد انتهاء إعارتهم، خصوصا بعد ما ظهروا بمستوى جيد في الفترة السابقة قبل توقف الدوري".


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