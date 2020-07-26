أول تعليق لوزير النقل على شرخ عمارة الزمالك

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الفريق مهندس كامل الوزير
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علق وزير النقل، كامل الوزير، على واقعة تعرض عمارة الزمالك لشرخ بسيط.

وقال الوزير خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج «على مسؤوليتي» على قناة صدى البلد «لا نريد أن نطلق أحكامًا ونصف وضع العمارة بالخطير دون نتائج اللجان الهندسية المتخصصة»، متابعًا «نحن نعمل في مناطق سكنية عديدة في 26 يوليو وبولاق أبو العلا ولم يحدث شيء».

وأردف «الشرخ حدث في عمود الركن بالعمارة، وهناك لجنة هندسية مشكلة من جامعة عين شمس متواجدة حاليًا بموقع العمارة وسننفذ نتائجها»، معلقًا «سفارة البحرين لم يحدث لها شيء، هناك فقط تصدع في أرضية الساحة الأمامية للسفارة وميل بالسور، ومن المقرر فك السور وإعادته أقوى مما كان».

وأكد أنه أصر على تشكيل اللجنة الهندسية من جامعة عين شمس، لكي تحمل صفة الحيادية، مردفًا «لا يوجد ميل أو تصدع في عمارة الزمالك كما تردد، ولا يوجد أي خطورة على العمارة».

وأردف: «سننفذ مطالب السكان وحال عدم رضائهم عن نتائج لجنة عين شمس لا نمانع من تشكيل لجة أخرى، بل ونرحب بانضمام سكان العمارة إلى اللجنة لو بينهم مهندسين»، مشيرا إلى أن الوزارة دفعت تعويضات لكل أسرة بقيمة 30 ألف جنيه للحصول على سكن بديل لمدة شهر.

وأكمل «إحنا مسبناش المواطنين في الشارع، أعمال المحطة بالزمالك انتهت بالفعل والخطوة المقبلة ستكون في الكيت كات»، معلقا «سكان الزمالك سيسعدون بعد انتهاء مشروع خط مترو الأنفاق».

ولفت إلى أن محطة مترو الأنفاق بالزمالك تقام على عمق 28 مترًا.

وأوضح أن محطة عدلي منصور وعدد من محطات الخط الثالث لمترو الأنفاق جاهزة للافتتاح، فضلا عن 5 محاور كباري على النيل.7

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