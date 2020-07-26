فيديو.. امرأة تهاجم رجلاً بمادة حارقة لعدم ارتداء كمامة

اعتدت امرأة بولاية كاليفورنيا الأمريكية على رجل بمادة حارقة أثناء جدالها معها حول عدم ارتدائه كمامة الوجه أثناء تناول الطعام داخل متنزه للكلاب.
قال آش أوبراين، إن السيدة التي كانت ترتدي قناعًا أسود، نصبت له كمينًا بعلبة من المادة المحترقة لعدم ارتداء كمامة الوجه وتناول الطعام في متنزه للكلاب بالقرب من شاطئ المحيط خارج سان دييجو بعد ظهر الخميس.
وأضاف أوبراين لشبكة (ABC-TV) المحلية: "بدأت تلقائيًا في قول أشياء لعدم ارتدائي القناع عندما كنت أتباعد اجتماعيًا، لم يكن هناك أحد بالقرب منا".
وأضاف أن السيدة اصطحبته إلى تناول الطعام على طاولة في الحديقة أثناء تواجده مع الكلب البالغ من العمر 3 أشهر، بدعوى أنه مخالف للقواعد.
وأشار إلى أن المرأة الغاضبة سرعان ما عادت بعد بضع دقائق وهاجمته، وبينما قال لها: "مهلاً، اهدأي من فضلك لا تفعلي هذا"، بدأت في رش علبة تحتوي على مادة حارقة عليه بالكامل.
وقالت زوجة الرجل المعتدى عليه، جاريت كيلي: ذهبنا إلى المستشفى، حيث أصيب الزوج بجروح في وجهه".
وأضافت: "أريدها أن تدخل السجن اعتدت على زوجي، وأنا غاضبة من ذلك". وأكد رجال شرطة سان دييجو أنهم تلقوا تقريرًا حول الحادث.