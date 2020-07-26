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نشأت الديهي: ما حدث بقطاع الطاقة ثورة حقيقية غير مسبوقة

الحياة السياسية

الديهي
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قال الإعلامي نشأت الديهي، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي، اجتمع اليوم مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والفريق أسامة عسكر رئيس هيئة عمليات القوات المسلحة، والدكتور أمجد الوكيل رئيس هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء، ووجه الرئيس بضرورة ضمان أعلى معايير السلامة والأمان النووي بمحطة الضبعة، وتعزيز جهود تنفيذ مشروعات الربط الكهربائي مع دول الجوار الإقليمي، والتوسع في المشروعات القومية لاستخدام مصادر الطاقة الجديدة والمتجددة.

وأضاف "الديهي"، مقدم برنامج "بالورقة والقلم"، المذاع عبر فضائية "TeN"، اليوم الأحد، أن الدكتور محمد شاكر، أفضل وزير كهرباء تولي هذا المنصب في تاريخ مصر، فهو ينفذ ويطبق بمهارة وحرفية رؤية الدولة والرئيس بقطاع الكهرباء، حتى تحولت مصر المظلمة في عهد الإخوان لمصر المنيرة، ومصر المصانع المعطلة المفلسة لمصر المتطورة في هذا التوقيت.

واعتبر، أن ما حدث بقطاع الكهرباء يفوق تصورات أكبر المتفائلين، وما يحدث ثورة حقيقية غير مسبوقة بمجال الطاقة بكل ما تعنية الكلمة، معقبًا: "اللي ميشوفش من الغربال يبقى أعمي".


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