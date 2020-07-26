  • الأحد 26 يوليه 2020
  • بتوقيت مصر09:30 م
Advertisements
بحث متقدم
ميدو

"ميدو" يفاجئ الجميع باتخاذه "أهم قرار في حياته" وزوجته ترد

الفريق مهندس كامل الوزير

أول تعليق لوزير النقل على شرخ عمارة الزمالك

فايلر

مدرب الأهلي يطالب برحيل نجم الفريق

ثانية واحدة ستنقذك من كورونا

إصابة قيادي بارز في حماس بكورونا

لحظة صفع الكويتي الشاب المصري

تفاصيل مثيرة في ضبط المعتدي على الشاب المصري بالكويت

الدكتور حسام حسني، رئيس اللجنة العلمية لمكافحة كورونا

رئيس "مكافحة كورونا" يحذر من"التعامل بغباء" مع موجة قادمة

الفيديو

فيديو: لحظة إنقاذ طفلين حاصرتهما النيران داخل الشقة

توني بلير: المسلمون يتعاطفون مع "داعش"

موجة ثانية لكورونا ثير الرعب ببريطانيا.. بلير: يجب أن نستعد للأسوأ

هذا آخر ما قاله " مرزوق الغانم" عن صحة أمير الكويت

«هذا ما أخبرونا به».. مرزوق الغانم يكشف تطورات صحة الأمير

ارشيفية

دبي.. حفل زفاف يتحول لكارثة تصدم الجميع

صدمة قوية لنجم الأهلي المصري في السعودية

الرياضة

أرشيفية
أرشيفية

الطيب حسين

أخبار متعلقة
#

مدرب ريال مدريد: فخور لأنني عملت يوما في الأهلي المصري

#

"دروجبا" يتعرض لصدمة قوية

#

صدمة في الأهلي بعد إصابة نجمه بجزع في الكاحل

#

صحيفة إيطالية: الأهلي أقوى فريق في العالم وبعده ليفربول

تعرض المهاجم المغربي وليد أزارو المعار من الأهلي المصري إلى نادي التفاق السعودي إلى صدمة قوية.



جاء هذا بعد أن وضعه الاتحاد السعودي لكرة القدم، ضمن القائمة السوداء للاعبين، لمنع أندية المملكة، من التفاوض معه، بعد رفضه تمديد عقده مع فريق الاتفاق إلى نهاية الموسم.

وسيكون المهاجم المغربي أول المحترفين الأجانب الذين يشملهم قرار اتحاد القدم السعودي بمنع أي فريق في السعودية من التفاوض أو الدخول في عقد جديد مع أي لاعب غير سعودي، يرفض تمديد عقده حتى تاريخ الانتهاء الجديد للموسم الجاري.

وكان أزارو قد غادر إلى المغرب، بعد أن رفض تمديد عقده مع الاتفاق، لعدم تلبية إدارة النادي طلبه بإلغاء تخفيض 50 في المئة من رواتبه الشهرية خلال الفترة التي كانت فيها الأنشطة الرياضية متوقفة بسبب فيروس كورونا.

وانضم المغربي إلى نادي الاتفاق، خلال فترة الانتقالات الشتوية، في يناير الماضي، قادما من الأهلي، على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم الجاري.

وشارك أزارو مع الاتفاق في 8 مباريات، وأحرز 3 أهداف وصنع هدفا وحيدا خلال منافسات دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين قبل توقفه، في مارس الماضي بسبب الوباء.

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

الشوق والحب.. مع نجاة وكمال الطويل!!

محمود سلطان

مجاعة لبنان

فراج إسماعيل

23 يوليو ..معنى أخر..وعى أخر

د. هشام الحمامي

المنهج البنيوي في أصول الشافعي

ياسر أنور

غضب قيصر

خضر خضور

بلاغة التلميح في حديث : " ثلاث من كن فيه..."

د. عبد الآخر حماد
شارك معنا

اخترنا لك

» صدمة قوية لنجم الأهلي المصري في السعودية
» مصر ترسل مساعدات لليمن
» "القومية للأنفاق" تعلق على الهبوط الأرضي بسفارة البحرين
» وزير الرى يبجث تنفيذ أساليب الري الحديث
» كورونا لا ينتقل من الأمهات إلى الأطفال حديثي الولادة
» مقنل 277 عنصرًا حوثيًا خلال 13 يومًا
» انفجار يهز بغداد
» أمريكا.. نحو نصف مليون إصابة بكورونا في ولاية فلوريدا
» يضع السم لصديقته لأنها لم تشتر له «بلايستيشن» في عيلاد ميلاده
» تحطم مروحية في إنجلترا ونجاة طاقمها بأعجوبة
» الشرطة تقبض على طفل تحت تهديد السلاح بسبب مسدس لعبة

استطلاع رأي

هل تنجح الوساطة الأمريكية في حل أزمة سد النهضة؟

  • فجر

    03:38 ص

  • فجر

    03:37

  • شروق

    05:13

  • ظهر

    12:06

  • عصر

    15:46

  • مغرب

    18:59

  • عشاء

    20:29

من الى
الدكتور أحمد جمال مدير معهد أورام المنيا
كوارث الأجهزة الكهربائية
عزيزة
ارشيفية