» مصر ترسل مساعدات لليمن

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قال العميد تامر الرفاعي، المتحدث الرسمي باسم القوات المسلحة، أنه تم إرسال مساعدات طبية لحكومة الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي، بتوجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وأفاد المتحدث في بيان "بتوجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسي للمشاركة في تقديم الدعم وتخفيف العبء عن كاهل الأشقاء اليمنيين لمجابهة انتشار فيروس كورونا، أصدر الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي أوامره للإدارات التخصصية بإعداد وتجهيز شحنة مساعدات من المستلزمات الطبية والمطهرات، وذلك للوقوف بجانب الشعب اليمني في محنته ومجابهة انتشار فيروس كورونا والأوبئة الأخرى المنتشرة باليمن".

وأضاف أنه تم نقل المساعدات عبر طائرة عسكرية، ليتم تسليمها للحكومة الشرعية اليمنية من خلال مركز الملك سلمان للإغاثة والمساعدات الإنسانية بالرياض.

وأكد أن تلك المساعدات تأتي انطلاقا من الروابط القومية وموقف مصر الثابت تجاه أشقائها من الدول العربية والتضامن والتعاون الكامل معهم من أجل مواجهة المحن والأزمات.


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