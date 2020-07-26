» "القومية للأنفاق" تعلق على الهبوط الأرضي بسفارة البحرين

26 يوليه 2020 - 09:03 م

أصدرت الهيئة القومية للأنفاق، بيانًا بشأن ما نشر فى بعض المواقع الإخبارية عن حدوث انهيار بعمارة رقم 17 شارع البرازيل بالزمالك نتيجة أعمال حفر مترو الأنفاق .



وأوضحت الهيئة أنه لم يحدث أي نوع من أنواع الإنهيارات بعمارة رقم 17 شارع البرازيل بالزمالك ولكن حدث هبوط بسيط بأحد أركان العمارة وهبوط في الساحة الأمامية والسور الخارجى لسفارة دولة البحرين .



وذكرت "أن الهيئة والجهات اللستشارية ومقاول المشروع قد اتخذت كافة الإجراءات الهندسية لتأمين العقار كإجراء وقائي ، كما تم إخلاء السكان من العقار المذكور وتم تعويضهم ماليا للإقامة البديلة لحين الإنتهاء من كافة الإجراءات والدراسات والأعمال الهندسية ولحين عودتهم إلي العقار مرة أخرى".



وأهابت الهيئة القومية للأنفاق كافة وسائل الإعلام التاكد من الأخبار من مصادرها الرسمية لتوضيح الحقائق أمام الرأي العام .

