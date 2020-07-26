تفاصيل مأساوية.. وفاة 13 راهبة بكورونا في أحد الأديرة الأمريكية

26 يوليه 2020 - 09:32 م

توفيت 13 راهبة في أحد الأديرة بولاية ميشيجان الأمريكية، بعد إصابتهن بفيروس كورونا المستجد



ووفقًا لتقرير، فإن الوفيات الـ13 "قد تكون أسوأ خسارة في الأرواح لمجتمع النساء المتدينات منذ جائحة إنفلونزا عام 1918".



واجتاح الفيروس التاجي الجديد ديرًا كاثوليكيًا خارج ديترويت، وأدى إلى مقتل 13 راهبة في ثلاثة أشهر فقط.



وكانت الراهبات، اللواتي تتراوح أعمارهن بين 69 و 99 عامًا، أعضاء في دير الأخوات فيليسيان في ليفونيا بولاية ميشيجان، وفقًا لما نقلته مجلة "بيبول" الأمريكية.



وتوفي 12 من الراهبات بمرض الجهاز التنفسي بين 10 أبريل و10 مايو، وتوفيت الـ 13 جراء مضاعفات في يونيو.



والراهبات اللاتي توفين كان يقمن بوظائف مختلفة في الحرم الجامعي المقام على مساحة 360 فدان، من بينهن مدرسات، وأمينة مكتبة، وسكرتيرة في أمانة الفاتيكان.

ووفقًا للتقرير، ماتت 19 راهبة أخرى على الأقل في الولايات المتحدة بسبب الفيروس. لكنه اعتبر أن 13 حالة وفاة في ليفونيا "قد تكون أسوأ خسارة في الأرواح لمجتمع من النساء المتدينات منذ جائحة الإنفلونزا عام 1918".



وقالت سوزان إنجليش، المديرة التنفيذية لتقدم المهمة ، لشبكة CNN إن حوالي 50 راهبة تقيم في الدير.



وفي بداية الوباء، نفذت قواعد صارمة بشأن الزيارة والأنشطة الجماعية للمساعدة في إبطاء انتشار الفيروس. لكن بمجرد أن أصيب الشخص الأول في الدير بالفيروس، انتشر بسرعة.





وقالت الراهبة ماري أندرو بودينسكي لـ" جلوبال سيسترز": "سمعت لأول مرة أن اثنتين من المساعدين أصيبتا بالفيروس. نحن لا نعرف من هن، ولا نريد أن نعرف. ثم ضربت الأخوات في الطابق الثاني، ومرت مثل حرائق الغابات".



وأضافت راهبة أخرى: "لقد علمنا جميعًا أنه إذا ضرب المكان، فسيكون الأمر سيئًا. لكننا لم نتوقع أبدًا مدى السرعة الذي سيسير بها".



وذكرت شبكة CNN أن 17 راهبة تعافت من الفيروس، لكن بيانًا صدر في أوائل يوليو أشار إلى أن العديد من الراهبات ما زلن "يكافحن من أجل التعافي من تأثيرات متنوعة".



وحتى 22 يوليو، هناك ما لا يقل عن 83184 حالة إصابة بفيروس كورونا في ميشيجان و 6385 حالة وفاة، وفقًا لبيانات صحيفة "نيويورك تايمز".

