سد النهضة.. الري: موقف مصر لم يكن ولن يكون ضعيفا

أكد المهندس محمد السباعي، المتحدث باسم وزارة الري، أن موقف مصر في ملف سد النهضة "لم يكن ولن يكون ضعيفا".





وشدد متحدث الري خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "على مسؤوليتي"، عبر فضائية "صدى البلد"، مساء الأحد، أن مصر دولة قوية ومؤسساتها تحرص على نقطة المياه".

وقال السباعي إن مصر تتمنى توافر الإرادة السياسية القوية لدى أطراف سد النهضة، خلال المفاوضات المقبلة، متابعا: "متمسكون بالأمل".



وأشار إلى أن قضية المياه ليست قضية رفاهية أو تنمية في مصر وإنما قضية وجودية وحياة، لافتا إلى أن الدول الثلاث مازال عليها تحديد الأولويات المتعلقة بالنقاط الفنية والقانونية العالقة.





وأوضح أن النقاط القانونية مثيرة ومختلف عليها بشكل كبير، قائلًا إن دولتي المصب؛ مصر والسودان مازال لديها بعض النقاط الفنية العالقة، إضافة إلى العديد من التخوفات.