» «بيلوسي» تمنح لقبًا جديدًا لـ «ترامب».. والأخير يشتمها

26 يوليه 2020 - 10:01 م



انتقدت رئيسة مجلس النواب الأمريكي، نانسي بيلوسي الأحد، تعامل الرئيس دونالد ترامب مع وباء فيروس كورونا المستجد وأعطته لقب: "السيد. جعل الأمور أسوأ".



وقالت بيلوسي لشبكة (سي بي إس) الإخبارية: "هذا الرئيس، لدي اسم جديد له: السيد (Make Matters Worse). لقد جعل الأمور أسوأ منذ البداية. تأخر، إنكار، إنها خدعة، أو تسير بطريقة سحرية، إنها معجزة، وكل ما تبقى".



كانت بيلوسي وصفت مؤخرًا، ترامب بأنه "فيروس كورونا". وقالت خلال مع قناة "سي أن أن" الأمريكية: "أعتقد أن تعليقات الرئيس اليوم تظهر أنه اعترف بالأخطاء التي ارتكبها وأعترف بأن هذه ليست خدعة، بل وباء تفاقم بالفعل في معظم أنحاء العالم".



وأضافت: "في الواقع، إنه فيروس ترامب فلنلبس الأقنعة، ولنحافظ على المسافة الاجتماعية". وتابعت أن "قرار الرئيس دونالد ترامب بارتداء قناع أثناء زيارته لمركز والتر ريد الطبي العسكري الوطني يرقى إلى اعتراف بأن أغطية الوجه يمكن أن تحد من انتشار فيروس كورونا".



ورد ترامب على بيلوسي, واصفًا إياها بأنها "مجنونة".



وكتبر عبر صفحته على موقع "فيس بوك": "قالت نانسي بيلوسي المجنونة إنني ارتكبت خطأ عندما منعت الأشخاص من الصين المصابة من الدخول للولايات المتحدة الأمريكية في يناير".



وأضاف ترامب أنه "تمّ إنقاذ عشرات الآلاف من الأرواح، بينما كانت ترقص في شوارع الحي الصيني في أواخر شهر فبراير، اتفق معها جو بايدن، لكن سرعان ما اعترف أنني على حق!".



وكانت التوتر في العلاقة بين ترامب وبيلوسي وصل ذروتها، خاصة بعد قيادتها عزله داخل الكونجرس في ديسمبر.



وفي مايو، قالت بيلوسي على "سي إن إن"، إن ترامب لا يجب أن يأخذ عقار هيدروكسي كلوروكوين للحماية من (كوفيد – 19) لأنه "يعاني من السمنة المفرطة".



وقال ترامب بدوره للصحفيين، إن بيلوسي "امرأة مريضة تعاني من مشاكل عقلية".



وفي اليوم التالي، زعمت بيلوسي أنها تحدثت إلى الأطباء حول الحالة العقلية لترامب وقررت أنه "مخلِّق - شخص لا يعرف حتى ما هي الحقيقة".

