كاتبة كويتية تفجر مفاجأة عن المعتدي على الشاب المصري

26 يوليه 2020 - 10:10 م

أكدت الكاتبة الكويتية عائشة الرشيد، استياء الشعب بأكمله من واقعة الاعتداء على شاب مصري بالكويت.



وقالت خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج «على مسؤوليتي» على قناة صدى البلد: «نيابة عن الشعب الكويتي بقولكم إحنا آسفين، هذا حادث فردي، وتم القبض على المعتدي على الشاب المصري وأحيل إلى النيابة بتهمة التعدي على شخص خلال أداء عمله».



وأشارت إلى أن المعتدي على الشاب المصري متعاطي مخدرات، معلقة: «المصريون أهل دار وإحنا اللي ضيوف عندهم، الكويت بلد المصريين زي ما مصر بلدنا».



وأردفت: «هذا التصرف الفردي لا يمكن أن يؤثر على الشعبين، والمعتدي لا يمثل أي كويتي»، مؤكدة أن أمير الكويت يحمل مكانة خاصة لمصر وشعبها.

