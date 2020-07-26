وزيرة الهجرة تكشف تطورات الاعتداء على شاب مصري

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السيفرة نبيلة مكرم

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كشفت السيفرة نبيلة مكرم وزيرة الهجرة وشؤون المصريين بالخارج، تطورات واقعة الاعتداء على شاب مصري بالكويت.
وقالت خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج «على مسؤوليتي» على قناة صدى البلد: «مشهد الاعتداء تسبب في غضب المواطنين المصريين والكويتيين أيضا»، مضيفة: «المواطن الكويتي طلب أن يدفع بـ كارت ليس ملكيته، ووليد نفذ تعليمات الإدارة ورفض».
وتابعت: «تواصلنا مع القنصل العام بالكويت ومع وليد كي يعلم أن الدولة معه»، مشيرة إلى أنه تم القبض على المواطن الكويتي حيث تحولت القضية إلى جنحة رقم 61.
وأكدت أن الاعتداء يعد حادثا فرديا، قائلا: «بعض الجماعات الإرهابية تحاول استغلال هذه الوقائع، لكنها لن تؤثر على علاقات الشعبين».
وأشادت بالثبات الانفعالي للشاب المصري خلال الواقعة، مثمنة موقف الجمعية الكويتية التي يعمل بها الشاب المصري، بعد استقالة رئيسها احتجاجا على الواقعة. 
وأردفت: «الحكومة ليست منفصلة عن الشعب، ومشاعرها لم تختلف على المواطنين حين مشاهدة الفيديو، والقبض على المتهم أثلج صدورنا جميعا».
وناشدت الوزيرة بعدم عرض فيديو الاعتداء على المواطن المصري حفاظا على كرامته، قائلا: «نتكلم في القضية نفسها لكن بلاش نعرض الفيديو».

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