» جراح قلب يحذر من"بابجي".. لهذا السبب

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بابجي

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خبراء يحذرون من البيض البني لهذا السبب

حذر الدكتور عمرو عبد المنعم، أستاذ جراحة القلب والصدر، من انتشار لعبة "بابجي" وسط الأطفال، مؤكدًا أن أمر في غاية الخطورة ويعد تدميرًا للنشء، وعلينا الالتفات إلى هذا الخطر الداهم، والتعامل معه على وجه السرعة، موضحًا أنها لعبة تغيب العقل ولغة الحوار وتكرس للعنف والجريمة لدى الأطفال.
وأضاف "عبد المنعم"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "التاسعة"، الذي يقدمه الإعلامي وائل الإبراشي، عبر القناة الأولى المصرية، أن هذه اللعبة لها أبعاد نفسية خطيرة وتصيب الأطفال بالعزلة والعدوانية وتجعلهم لا يعرفون إلا لغة الضرب والقتل والعنف، وتابع: "إحنا كدا بندمر أولادنا ونحن نغض الطرف عن ذلك".
  ولفت أستاذ جراحة القلب والصدر، إلى أنه أصيب بحالة من الصدمة عندما جاء المستشفى طفل يبلغ من العمر 17 عامًا، وهو مصاب بعدة جروح خطيرة، بسبب هذه اللعبة، وتابع: "الحمد لله الجروح لم تكن نافذة وتم عمل الإسعافات للمصاب ولكن كنت في حالة ذهول من الإصابة، خاصة بعدما علمت أنه تفوق على صديقه في هذه اللعبة ما دعى الآخر للانتقام منه".

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