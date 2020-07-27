تعليق ناري من أحمد زاهر بعد التنمر عليه بسبب ابنته

27 يوليه 2020 - 12:30 ص

علق الفنان أحمد زاهر على واقعة تنمر منصات السوشيال ميديا على صورته مع ابنته ليلى أحمد زاهر في "حمام السباحة" التي أثارت الجدل.



وقال زاهر، إنه تعرض للتجريح عبر السوشيال ميديا، مطالبا الجمهور بعدم التدخل فى حياته الشخصية، مضيفا في مداخلة هاتفية عبر برنامج "القاهرة الآن" المذاع على فضائية العربية الحدث، الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي "الغريب أني في الصورة كنت حاضن ليلى ومش مبين فيها حاجة إلا دراعها ؟! ومع ذلك ماسبوهاش في حالها.. أنا أكيد مش هحط صورة بنتي بمايوه".

