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مرتضى يفجر مفاجأة مدوية عن تصريحات فاروق جعفر بشأن الحكام

الرياضة

فاروق جعفر
فاروق جعفر

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مرتضى منصور

فاروق جعفر

أكد أمير مرتضى منصور - المشرف العام على فريق الزمالك - أن تصريحات فاروق جعفر عن حصول الفرق المصرية على البطولات بالتحكيم لا تخلو من وجاهة .

وقال مرتضى في مداخلة مع برنامج "ملعب أون تايم سبورت" : فاروق جعفر له تاريخ كبير مع نادي الزمالك ولا يصح محو تاريخه لمجرد تصريح أدلى به.

وأضاف: رغم أن التوفيق جانب فاروق جعفر في تصريحاته إلا أن جزءًا مما قاله صحيح والدليل على ذلك بعض الحكام في أفريقيا الذين يتم إيقافهم مدى الحياة.

وتابع: رغم ذلك تصريحات فاروق جعفر لا تقلل من البطولات التي حصدتها الفرق المصرية لأن هذا تم بالجهد والعرق.

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