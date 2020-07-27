مرتضى يفجر مفاجأة مدوية عن تصريحات فاروق جعفر بشأن الحكام

27 يوليه 2020 - 05:51 ص

أكد أمير مرتضى منصور - المشرف العام على فريق الزمالك - أن تصريحات فاروق جعفر عن حصول الفرق المصرية على البطولات بالتحكيم لا تخلو من وجاهة .



وقال مرتضى في مداخلة مع برنامج "ملعب أون تايم سبورت" : فاروق جعفر له تاريخ كبير مع نادي الزمالك ولا يصح محو تاريخه لمجرد تصريح أدلى به.



وأضاف: رغم أن التوفيق جانب فاروق جعفر في تصريحاته إلا أن جزءًا مما قاله صحيح والدليل على ذلك بعض الحكام في أفريقيا الذين يتم إيقافهم مدى الحياة.



وتابع: رغم ذلك تصريحات فاروق جعفر لا تقلل من البطولات التي حصدتها الفرق المصرية لأن هذا تم بالجهد والعرق.



