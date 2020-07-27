رئيس جمعية صباح الأحمد يكشف سرًا عن المصري المعتدى عليه بالكويت

أحمد عادل شعبان
أكد ناصر العتيبي - رئيس جمعية صباح الأحمد التعاونية بالكويت - أنه لن يقبل أبدًا بإهانة أي مصري او سوري أو عربي .
وقال العتيبي في مداخلة مع برنامج "كل يوم" : خطاب الكراهية الذي حدث بعد واقعة الزميل وليد صلاح المصري الذي جرى الاعتداء عليه لا يمثل الشعبين المصري والكويتي.
وأضاف: وليد صلاح شخص خلوق وهو زميل وأخ لنا نعتبره منا وفينا ولن نسكت على إهانته.
وتابع: لا نرضى ذلك على مصري أو عربي .. أنا أزور مصر ويتم استقبالي بشكل ممتاز من كل الناس هناك .
واستدرك: الواقعة حدثت يوم الخميس الماضي لكن جرى تقديم البلاغ أمس الأحد.
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