رئيس جمعية صباح الأحمد يكشف سرًا عن المصري المعتدى عليه بالكويت

27 يوليه 2020 - 06:20 ص

أكد ناصر العتيبي - رئيس جمعية صباح الأحمد التعاونية بالكويت - أنه لن يقبل أبدًا بإهانة أي مصري او سوري أو عربي .



وقال العتيبي في مداخلة مع برنامج "كل يوم" : خطاب الكراهية الذي حدث بعد واقعة الزميل وليد صلاح المصري الذي جرى الاعتداء عليه لا يمثل الشعبين المصري والكويتي.



وأضاف: وليد صلاح شخص خلوق وهو زميل وأخ لنا نعتبره منا وفينا ولن نسكت على إهانته.



وتابع: لا نرضى ذلك على مصري أو عربي .. أنا أزور مصر ويتم استقبالي بشكل ممتاز من كل الناس هناك .



واستدرك: الواقعة حدثت يوم الخميس الماضي لكن جرى تقديم البلاغ أمس الأحد.



