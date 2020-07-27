  • الإثنين 27 يوليه 2020
  • بتوقيت مصر07:17 ص
Advertisements
بحث متقدم
المصري المعتدى عليه

رئيس جمعية صباح الأحمد يكشف سرًا عن المصري المعتدى عليه بالكويت

فاروق جعفر

مرتضى يفجر مفاجأة مدوية عن تصريحات فاروق جعفر بشأن الحكام

الشربتلي

الكشف عن مفاجأة جديدة في واقعة عمارة الشربتلي

عمرو أديب

تعليق ناري لـ"أديب" على واقعة عمارة الشربتلي بالزمالك

أحمد زاهر

تعليق ناري من أحمد زاهر بعد التنمر عليه بسبب ابنته

بسمة وهبة

بسمة وهبة وأصالة تتعرضان لحادث خطير بالإسكندرية

الديهي

"الديهي" يكشف عن مخطط الإخوان لدخول البرلمان المقبل

السد العالي

متحدث "الري" يكشف: مناسيب المياه في السد العالي آمنة

الشاب المصري الكويت

كاتبة كويتية تفجر مفاجأة عن المعتدي على الشاب المصري

كورونا في مصر

"الصحة" تكشف آخر تطورات فيروس كورونا في مصر

رئيس جمعية صباح الأحمد يكشف سرًا عن المصري المعتدى عليه بالكويت

آخر الأخبار

المصري المعتدى عليه
المصري المعتدى عليه

أحمد عادل شعبان

أخبار متعلقة
#

قنصل مصر بالكويت: لن نتنازل عن حق المصري المعتدى عليه

#

رئيس المعاهد الأزهرية يكشف موعد الإعلان عن نتيجة الثانوية

#

وزير الري الأسبق يكشف سرًا خطيرًا عن سد النهضة

#

أول تعليق من إسرائيل على وفاة قائد الضربة الجوية

صباح الأحمد

أكد ناصر العتيبي - رئيس جمعية صباح الأحمد التعاونية بالكويت - أنه لن يقبل أبدًا بإهانة أي مصري او سوري أو عربي .

وقال العتيبي في مداخلة مع برنامج "كل يوم" : خطاب الكراهية الذي حدث بعد واقعة الزميل وليد صلاح المصري الذي جرى الاعتداء عليه لا يمثل الشعبين المصري والكويتي.

وأضاف: وليد صلاح شخص خلوق وهو زميل وأخ لنا نعتبره منا وفينا ولن نسكت على إهانته.

وتابع: لا نرضى ذلك على مصري أو عربي .. أنا أزور مصر ويتم استقبالي بشكل ممتاز من كل الناس هناك .

واستدرك: الواقعة حدثت يوم الخميس الماضي لكن جرى تقديم البلاغ أمس الأحد.

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

الشوق والحب.. مع نجاة وكمال الطويل!!

محمود سلطان

مجاعة لبنان

فراج إسماعيل

23 يوليو ..معنى أخر..وعى أخر

د. هشام الحمامي

المنهج البنيوي في أصول الشافعي

ياسر أنور

غضب قيصر

خضر خضور

بلاغة التلميح في حديث : " ثلاث من كن فيه..."

د. عبد الآخر حماد
شارك معنا

اخترنا لك

» قط ياسمين صبري يثير الجدل بعد نشر صورته عبر انستجرام
» جراح قلب يحذر من"بابجي".. لهذا السبب
» قنصل مصر بالكويت: لن نتنازل عن حق المصري المعتدى عليه
» وزير النقل يكشف تفاصيل أزمة عقار الزمالك
» «بيلوسي» تمنح لقبًا جديدًا لـ «ترامب».. والأخير يشتمها
» الزوج المدمن يسكب البنزين على حماته ويشعل النار فيها قبل انتحاره
» صدمة قوية لنجم الأهلي المصري في السعودية
» مصر ترسل مساعدات لليمن
» "القومية للأنفاق" تعلق على الهبوط الأرضي بسفارة البحرين
» وزير الرى يبجث تنفيذ أساليب الري الحديث
» كورونا لا ينتقل من الأمهات إلى الأطفال حديثي الولادة

استطلاع رأي

هل تنجح الوساطة الأمريكية في حل أزمة سد النهضة؟

  • ظهر

    12:06 م

  • فجر

    03:38

  • شروق

    05:14

  • ظهر

    12:06

  • عصر

    15:46

  • مغرب

    18:59

  • عشاء

    20:29

من الى
الدكتور أحمد جمال مدير معهد أورام المنيا
كوارث الأجهزة الكهربائية
عزيزة
ارشيفية