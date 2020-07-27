  • الإثنين 27 يوليه 2020
  • بتوقيت مصر09:26 ص
Advertisements
بحث متقدم
الرئيس الامريكي دونالد ترامب

صدمة جديدة يتعرض لها " ترامب" بسبب إعصار "هانا"

ارشيفية

"الدفاع المدني" تطلق إنذارا تحذيريا في مكة المكرمة بسبب الأمطار

مبنى القنصلية الأميركية في تشنجدو

بعد إغلاقها.. الصين تسطو علي القنصلية الأمريكية

الدولار

الدولار يستقر في المعاملات الصباحية ويسجل هذا الرقم

مرتضى منصور

مرتضى منصور يفجر مفاجأة عن ترشح وزير الرياضة السابق لرئاسة الزمالك

فريق الأهلي

زلة لسان لسان لنجم الزمالك تغضب الجماهير: أغلب المصريين بيشجعوا الأهلي

بسمة وهبة

أصالة تفجر مفاجأة عن حادث بسمة وهبة: طلبت منها أن تبتعد عني

فنانة شهيرة: أنا متجوزتش غير 10 مرات بس .. مش 15 زي ما بيقولوا

عبد الخالق عبدالله

مستشار بن زايد: أدعم اليونان ضد تركيا الاستعمارية

المصري المعتدى عليه

رئيس جمعية صباح الأحمد يكشف سرًا عن المصري المعتدى عليه بالكويت

الدولار يستقر في المعاملات الصباحية ويسجل هذا الرقم

مال وأعمال

الدولار
الدولار

متابعات- أمينة عبد العال

أخبار متعلقة
#

الدولار يستقر في المعاملات الصباحية ويسجل هذا الرقم

#

الدولار يستقر في المعاملات الصباحية ويسجل هذا الرقم

#

الدولار يستقر في المعاملات الصباحية ويسجل هذا الرقم

#

الدولار يستقر في المعاملات الصباحية ويسجل هذا الرقم

الدولار

البنوك

الدولار اليوم

يقدم موقع "المصريون" لقرائه الكرام متابعة مستمرة لأسعار الدولار في البنوك .

وسجل سعر الدولار اليوم الإثنين 17 يوليو حالة من الاستقرار حيث سجل 15.98 جنيه .

وسجل الدولار في بنك القاهرة 15.94 جنيه للشراء وللبيع سجل 16.04 جنيه ، وسجل في البنك التجاري الدولي 15.92 جنيه للشراء وللبيع سجل 16.02 جنيه.

كما سجل الدولار في بنك قناة السويس 15.94 جنيه للشراء وللبيع سجل 16.04 جنيه ، وسجل في بنك مصر 15.92 جنيه للشراء وللبيع سجل 16.02 جنيه .


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

الشوق والحب.. مع نجاة وكمال الطويل!!

محمود سلطان

مجاعة لبنان

فراج إسماعيل

23 يوليو ..معنى أخر..وعى أخر

د. هشام الحمامي

المنهج البنيوي في أصول الشافعي

ياسر أنور

غضب قيصر

خضر خضور

بلاغة التلميح في حديث : " ثلاث من كن فيه..."

د. عبد الآخر حماد
شارك معنا

اخترنا لك

» صدمة جديدة يتعرض لها " ترامب" بسبب إعصار "هانا"
» "الدفاع المدني" تطلق إنذارا تحذيريا في مكة المكرمة بسبب الأمطار
» بعد إغلاقها.. الصين تسطو علي القنصلية الأمريكية
» رضا سيكا يكشف عن لاعب مصري شاب محترف في الدوري الإسباني: مبدع
» الدولار يستقر في المعاملات الصباحية ويسجل هذا الرقم
» فنانة شهيرة تدعو على متابعة لها عبر انستجرام: يارب يجيلك سرطان
» قط ياسمين صبري يثير الجدل بعد نشر صورته عبر انستجرام
» جراح قلب يحذر من"بابجي".. لهذا السبب
» قنصل مصر بالكويت: لن نتنازل عن حق المصري المعتدى عليه
» وزير النقل يكشف تفاصيل أزمة عقار الزمالك
» «بيلوسي» تمنح لقبًا جديدًا لـ «ترامب».. والأخير يشتمها

استطلاع رأي

هل تنجح الوساطة الأمريكية في حل أزمة سد النهضة؟

  • ظهر

    12:06 م

  • فجر

    03:38

  • شروق

    05:14

  • ظهر

    12:06

  • عصر

    15:46

  • مغرب

    18:59

  • عشاء

    20:29

من الى
الدكتور أحمد جمال مدير معهد أورام المنيا
كوارث الأجهزة الكهربائية
عزيزة
ارشيفية