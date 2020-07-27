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بعد إغلاقها.. الصين تسطو علي القنصلية الأمريكية

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مبنى القنصلية الأميركية في تشنجدو
مبنى القنصلية الأميركية في تشنجدو

متابعات- أمينة عبد العال

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الصين

الولايات المتحدة

بكين

فرضت الصين سيطرتها علي القنصلية الأمريكية في مدينة تشنجدو جنوب غرب البلاد ، وذلك بعد 3 أيام من قرار إغلاقها ، حسبما أعلنت وزارة الخارجية الصينية .

و  تداولت شبكات إعلامية أخبار عن أن السلطات الصينية وضعت يدها علي المبني الذي تم إنزال العلم الأمريكي من فوقه فيما تجمع عدد من الأفراد حوله وراحوا يلتقطون الصور .

 وكانت الصين أصدرت أمرا بإغلاق القنصلية يوم الجمعة ردا علي قرار الولايات المتحدة بإغلاق القنصلية الصينية في مدينة هيوستون .

و الإغلاق المتبادل للقنصليتين يمثل حلقة جديدة من توتر العلاقات بين البلدين ،حسبما نشرت " سكاي نيوز ".

جدير بالذكر أن الولايات المتحدة لديها 5 قنصليات في بكين و  كانتون وشنجهاي و شينيانج وتشنجدو ووها في هونج كونج .

   


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