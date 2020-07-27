» "الدفاع المدني" تطلق إنذارا تحذيريا في مكة المكرمة بسبب الأمطار

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متابعات- أمينة عبد العال

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أطلقت المديرية العامة للدفاع المدني بمنطقة مكة المكرمة تحذيرا من التغيرات الجوية التي ستشهدها المنطقة خلال الأيام القادمة حيث دعت الجميع لتوخي الحذر والحيطة .

وكانت هيئة الأرصاد الجوية وحماية البيئة السعودية قد تنبأت بأن تشهد المنطقة خلال الأيام القادمة هطول أمطار متوسطة إلي غزيرة مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية تؤدي إلي جريان لسيول ، بالإضافة إلي مدن الرؤية ، حسبما نشرت "صدي البلد ".

و أشارت الهيئة في تقرير لها ان محافظات " : أضم - الجموم - الخرمة - الطائف - العاصمة المقدسة - العرضيات - الكامل - المويه - تربه - خليص - عرفات - مزدلفه - ميسان" اعتبار من الساعة 10 إلي الساعة 9 مساء ستشهد تقلبات جوية و أمطار .

جدير بالذكر أن الدفاع المدني ناشد المواطنين بضرورة متابعة تقارير الأحوال الجوية وتقلبات الطقس المستمرة تجنبا للتعرض للمخاطر المختلفة .


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