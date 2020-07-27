» صدمة جديدة يتعرض لها " ترامب" بسبب إعصار "هانا"

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متابعات- أمينة عبد العال

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الولايات المتحدة

ترامب

اعصار هانا

 تسبب الإعصار الأطلسي الذي ضرب ولاية تكساس الأمريكية في إحداث صدمة جديدة للرئيس الأمريكي دونالد ترامب بعد أن تسبب في تدمير جزء من الجدار الذي أنشئ  بمبادرة منه لفصل الحدود بين الولايات المتحدة والمكسيك و إعاقة انتقال المهاجرين إلي البلاد .

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر الإعصار وقوة رياحه التي أسقطت جزء من الجدار علي الحدود بين البلدين ، حسبما نشرت " سبوتنيك " .

ويظهر مقطع الفيديو العمال وهم يحاولون تثبيت وإعادة ما تم هدمه بسبب الإعصار لكنهم لم يتمكنوا من ذلك .

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