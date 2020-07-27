  • الإثنين 27 يوليه 2020
  • بتوقيت مصر11:22 ص
Advertisements
بحث متقدم
صورة من الواقعة

مفاجأة في واقعة الشاب المصري المعتدى عليه في الكويت

سعد الهلالي

"الهلالي": أقسم بالله رأي المفتي قاله قبله الصحابي عبدالله بن عباس

مستشار الرئيس لصحة

مستشار الرئيس يوجه تحذيرا مهما بعد انخفاض إصابات كورونا

بن سلمان

ولي العهد السعودي يتلقي رسالة من أحمدي نجاد

أديب

أديب عن التعدي على مصري بالكويت: "كان راجل "

السفيرة نبيلة مكرم

إجراء عاجل لوزيرة الهجرة تجاه المصري المعتدي عليه بالكويت

شاهد.. السيتي ينتزع المركز الثالث من أرسنال بخماسية في فولهام

أبرز مباريات اليوم بالمواعيد والقنوات الناقلة

الطقس

تحذير عاجل من "الأرصاد" بشأن طقس عيد الأضحى

زعيم كوريا الشمالية

هدية غريبة يقدمها زعيم كوريا الشمالية لجنوده

الرئيس الامريكي دونالد ترامب

صدمة جديدة يتعرض لها " ترامب" بسبب إعصار "هانا"

مفاجأة في واقعة الشاب المصري المعتدى عليه في الكويت

الحياة السياسية

صورة من الواقعة
صورة من الواقعة

إيمان هاني

أخبار متعلقة
#

تفاصيل مثيرة في ضبط المعتدي على الشاب المصري بالكويت

#

والد الطفل الذي تم ترويعه بالكلب يفجر مفاجأة مدوية عن المتهمين

#

"التحريات" تفجر مفاجأة في واقعة اغتصاب منة عبدالعزيز

#

انتحاران يهزان الكويت

الكويت

ام بى سى مصر

الشاب المصري



فجر وليد، الشاب المصري المعتدى عليه بالكويت، مفاجأة مدوية عن سبب ثباته وعدم انفعاله أو محاولة أخذ حقه بنفسه عندما اعتدى عليه المعتدي داخل الجمعية التعاونية، قائلا: "مرضتش أتكلم عشان هو راجل سنه كبير، وكان معاه زوجته وابنه".

وأضاف خلال اتصال هاتفي ببرنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الأحد، بأن سبب الخلاف أن الشخص الذي اعتدى عليه كان يريد أن يضيف نقاطه على حساب شخص أخر، معقبا: "قولتله مينفعش كل شخص لازم يضيف النقاط على حسابه.. فاعتدى عليه".

وأكد أن الدولة المصرية وقفت بجواره، وكذلك دولة الكويت إتخذت الإجراءات لحماية حقه، و مش هتنازل، والكويت دولة قانون".

 وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، مقطع فيديو وثقته كاميرات المراقبة داخل جمعية "صباح الأحمد" بالكويت، حيث وثّقت واقعة اعتداء على شاب مصري يعمل الشاب "كاشير" من مواطن كويتي.

 وأظهر الفيديو المواطن الكويتي وهو يلوح بيده للمواطن المصري، ثم قام بعدها بصفعه على وجهه ثلاث مرات، قبل أن يتدخّل الموجودين في السوبر ماركت لمحاولة تهدئة الرجل الكويتي، كما حاول أحد أفراد الأمن منع الرجل من صفع المواطن الموظف المصري مرة أخرى

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

الشوق والحب.. مع نجاة وكمال الطويل!!

محمود سلطان

مجاعة لبنان

فراج إسماعيل

23 يوليو ..معنى أخر..وعى أخر

د. هشام الحمامي

المنهج البنيوي في أصول الشافعي

ياسر أنور

غضب قيصر

خضر خضور

بلاغة التلميح في حديث : " ثلاث من كن فيه..."

د. عبد الآخر حماد
شارك معنا

اخترنا لك

» قبل عيد الأضحى.. ذبح 3 حمير لبيعها للمواطنين بسوهاج وضبط الفاعل
» استمرار أعمال الجمعية العمومية بالزمالك
» هروب عريس في ليلة الدخلة لسبب أغرب من الخيال
» مليون دولار تمنحها الدنمارك لـ" أوغندا " لمواجهة كورونا
» شاهد.. أصالة تتعرض لحادث مروع وسط البحر
» هدية غريبة يقدمها زعيم كوريا الشمالية لجنوده
» صدمة جديدة يتعرض لها " ترامب" بسبب إعصار "هانا"
» "الدفاع المدني" تطلق إنذارا تحذيريا في مكة المكرمة بسبب الأمطار
» بعد إغلاقها.. الصين تسطو علي القنصلية الأمريكية
» رضا سيكا يكشف عن لاعب مصري شاب محترف في الدوري الإسباني: مبدع
» الدولار يستقر في المعاملات الصباحية ويسجل هذا الرقم

استطلاع رأي

هل تنجح الوساطة الأمريكية في حل أزمة سد النهضة؟

  • ظهر

    12:06 م

  • فجر

    03:38

  • شروق

    05:14

  • ظهر

    12:06

  • عصر

    15:46

  • مغرب

    18:59

  • عشاء

    20:29

من الى
الدكتور أحمد جمال مدير معهد أورام المنيا
كوارث الأجهزة الكهربائية
عزيزة
ارشيفية